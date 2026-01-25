Özbelsan Sivasspor - Amed SF: 1-1
Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)-
STAT: 4 Eylül
HAKEMLER: Alper Akarsu, Tevfik Özkoç, Serdar Osman Akarsu
ÖZBELSAN SİVASSPOR: Göktuğ, Murat, Mert, Appindangoye, Emirhan, Yusuf Cihat (Dk. Avramovski), Feyzi, Aly Malle (Dk.72 Kimpioka), Kamil (Dk.72 Charisis), Ethemi (Dk.90 Emre), Bekir
AMED SF: Erce, Emrah, Mehmet, Tarkan, Celal, Poko (Dk.73 Sinan), Traore, Hasani (Dk.72 Gyan) , Dia Saba (Dk.87 Çekdar), Moreno, Diagne
GOLLER: Dk.20 Ethemi (Özbelsan Sivasspor) - Dk.57 Diagne (Amed SF)
SARI KARTLAR: Ethemi, (Özbelsan Sivasspor), Mehmet, Celal, Erce (Amed SF)
1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin 22'nci haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Amed SF'yi konuk etti. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
8'nci dakikada gelişen Sivasspor atağında Murat'ın sağ çaprazdan içeriye çevirdiği topa arka direkte Ethemi sol ayağı ile vurdu. Kaleci Erce, çizgi üzerinden topu güçlükle çıkardı.
15'inci dakikada Amed SF'nin kazandığı kornerde topun başına Dia Saba geçti. Dia Saba'nın paslaşarak kullandığı kornerde topu sol ayağı ile ortasını açtı. Topa Traore gelişine vurdu ve top üst direkten auta gitti.
20'nci dakikada gelişen Sivasspor atağında Malle savunma arkasına topu gönderdi. Savunma arkasına sarkan Ethemi topu yumuşattıktan sonra çektiği şut sonrası top ağlara gitti: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Sivasspor üstünlüğü ile tamamlandı.
57'nci dakikada Sivasspor atağında Bekir'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ethemi'nin sert şutunda top üstten auta gitti.
57'nci dakikada gelişen Amed SF atağında savunma arkasına gönderilen yüksek topu Dia Saba göğsüyle Diagne'nin önüne indirdi. Diagne penaltı noktasının önünde sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı. (DHA)
