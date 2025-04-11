Özcan Alper'in yönettiği "Bölük Pörçük–Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi"nin ilk gösterimi 17 Nisan'da

Ödüllü yönetmen Özcan Alper'in yeni belgeseli "Bölük Pörçük–Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi" 17 Nisan'da izleyiciyle buluşacak.

Özcan Alper'in yönettiği ve senaristliğini üstlendiği belgeselin ilk gösterimi İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 44. İstanbul Film Festivali kapsamında 17 Nisan'da saat 21.30'da Beyoğlu Sineması'nda yapılacak.

Belgeselde Tuncel Kurtiz'i anlatan isimler arasında; Erkan Can, Nur Sürer, Halit Ergenç, Cansu Dere, Şevval Sam, Fatih Akın, Berkay Ateş, Nursel Köse, Reis Çelik ve Menderes Samancılar yer alıyor.

Belgesel tanıklıklar, filmlerden parçalar ve arşiv görüntüleri aracılığıyla Tuncel Kurtiz’in farklı sanatsal üretimlerini ilk kez tüm boyutlarıyla yansıtıyor. Bu ayrıntılı portrenin arka planında ise Türkiye’nin 'çalkantılı yılları' ve sürgün gerçeği yer alıyor.