Özcan Aydın'dan çocuk kitabı: 'Gökyüzünü Kaybeden Yıldız'

Özcan Aydın'ın parlamaktan vazgeçmeyen tüm küçük yıldızlar için yazdığı 'Gökyüzünü Kaybeden Yıldız' adlı kitap Meteor Yayınevi etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Özcan Aydın, akran zorbalığıyla yüzleşen, korkularını aşmayı öğrenen ve kendi ışığını keşfeden yıldız Lumi’nin hikâyesini kaleme aldı. Özcan Aydın'ın ikinci kitabı olan 'Gökyüzünü Kaybeden Yıldız', çocukların kalbine dokunan; birbirine destek olmanın değerini, cesaretin ve gerçek gücün ne demek olduğunu adım adım hissettiren, her sayfada merak uyandıran bir macera kitabı. Eser ilkokul ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik.

KİTABIN KONUSU

Gökyüzünde aniden gizemli, kaygan bir ışık yolu belirdi. Lumi geri çekilmek istese de artık çok geçti. Dengesini kaybedip boşluğa doğru savruldu. İşte o an her şey değişti. Gökyüzü uzaklaştı, yıldızlar küçüldü, Dünya büyüdü. Lumi düşüyordu. Bu düşüş, onun hiç bilmediği bir gerçeğin başlangıcıydı. Çünkü her düşüş içinde bir sır saklar.