Özcan Bal, Elazığ ASKF başkanlığına adaylığını açıkladı

Aksaray Mahalle Muhtarı ve Aksaray Gençlikspor Başkanı Özcan Bal, Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun seçimli 17. Olağan Genel Kurulu, 3 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek. Aksaray Mahalle Muhtarı ve Aksaray Gençlikspor Başkanı Özcan düzenlediği basın toplantısı ile başkanlık için aday olduğunu açıkladı. Kültür Park’ta düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Bal, amatör kulüplerin sesinin daha gür çıkmasını istediğin ifade etti.

Başkanlık kararı hakkında değerlendirmeler yapan Bal, "Sahada mücadele etmiş bir kardeşiniz olarak sahadayım. Sporun içinden gelen, sahanın tozunu yutmuş bir nefer olarak Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanlığı’na aday olduğumu gururla açıklıyorum. Ben bu yola makam sevdasıyla değil, gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapabilmesi kulüplerimizin yükünü hafifletmek için yürüyorum. ASKF gençlerin birleşme yeri olması gerekirken maalesef bu birliktelik sağlanamadı. Biz gücümüzü koltuklardan değil, sahalardan alıyoruz. Bizim referansımız ayakkabısı yırtık çocukların hayalleridir. Bizim referansımız çocukların duasındadır. Artık ASKF yönetimi protokolde yer alan değil, kulüplerin hakkını savunmak için değişmelidir. ASKF başkanları maçları gidip bir gözlemci gibi izleyen olmamalıdır. Şehirde gençliğin yaşadığı sıkıntıları her fırsatta gündeme getirmelidirler. İki büyük deprem sonrası şehrimizde bir fırsat oluşturamadığımıza hepimiz şahit olduk. Ben o süreçte Aksaray mahalle muhtarı olarak mahallemize spor salonu kazandırmanın gururunu yaşıyorum. Kulüplerimize nasıl katkı sağlayabiliriz ben bunu biliyorum ve mücadele etmeye hazırım. Şehrin gençliği adına mücadele etmeye talibim. Adayım çünkü sizlerin desteğiyle amatör sporda yeni bir sayfa açacağımızı biliyorum. Kulüplerimizin yaşadığı maddi sıkıntıları bire bir gözlemledim. Kulüplerimizin sesi daha gür çıksın istiyorum. Ben değil biz olursak başarırız. Elazığ’da spora gönül vermiş isimlerle yol yürümeye hazırım" dedi.