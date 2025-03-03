Özcan Deniz hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sanatçı Özcan Deniz hakkında ruhsatsız havuzlar ile ilave kapalı alanlar yaptırdığı ve garaj alanlarını yaşam alanına çevirdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Özcan Deniz hakkında Sarıyer Uskumruköy’de bulunan sit alanı içerisinde kalan arazideki 3 villada ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanlarına çevrildiğinin tespiti yapıldı.

Bunun üzerine sanatçı hakkında ‘imar kirliliğine neden olma’ ve ‘kültür tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Deniz'in ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesi alınmak üzere 5 Mart’ta İstanbul Adliyesine ifadeye çağırıldığı öğrenildi.