Özcan Deniz kalp spazmı geçirdi

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, başrolünde yer aldığı 'Kızıl Goncalar' dizisinin setinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Özcan Deniz'in sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşananlara tepki gösterdi. Dadgar şu ifadeleri kullandı:

"Bitmedi düşmanlığınız, bitmedi tuzaklarınız. Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım. Hastaneye gidiyorum yoldayım! Nefes alamıyorum! Özcana bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım. Asıl o zaman oturun izleyin. Hepinizi... Hepinizi..."