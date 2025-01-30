Özcan Deniz: "Sosyal medya hesaplarım haksız bir şekilde Deniz Film bünyesinde tutulmakta"

Şarkıcı Özcan Deniz, X ve Youtube hesaplarının kontrolünün Deniz Film'e geçtiğini açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda bir dönem menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile tartışan ve Deniz Film şirketini devreden Özcan Deniz, sosyal medya hesaplarına haksız bir şekilde el konulduğunu duyurdu.

Instagram üzerinden açıklama yapan Özcan Deniz, "Özcan Deniz X hesabıma giriş sağlayamıyorum. Zaten kullanmadığım bir mecra. Fakat şu saatten sonra oradaki paylaşımları benim yapmadığımı, hesabın bilgilerini, eski sosyal medya sorumlusu kişinin, artık bünyesinde bulunmadığım Deniz Film'e verdiğini söylemesi ve şifrelere ulaşamadığımı bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.

"HAKSIZ ŞEKİLDE ALINDI"

Özcan Deniz, "Aynı şekilde YouTube hesabım da haksız bir şekilde Deniz Film bünyesinde tutulmakta. Bu hesaplardan (X ve YouTube) herhangi bir paylaşımı benim yapmadığımı bilmenizi isterim" dedi.