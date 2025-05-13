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Özdağ'dan PKK'nin fesih kararı açıklaması: "Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğumuz için özür dilememiz bekleniyor"

PKK'nin fesih kararına ilişkin olarak açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "İstiklal Savaşı'nı verdiğimiz; Sevr Antlaşması'nı yırttığımız; emperyalist güçleri, Lozan Antlaşması'nı imzalamaya zorladığımız ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğumuz için özür dilememiz bekleniyor" dedi.

Güncel
  • 13.05.2025 01:13
  • Giriş: 13.05.2025 01:13
  • Güncelleme: 13.05.2025 01:16
Kaynak: ANKA
Özdağ'dan PKK'nin fesih kararı açıklaması: "Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğumuz için özür dilememiz bekleniyor"
FOTOĞRAF: ANKA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, PKK'nin fesih kararına ilişkin açıklama yaptı. Özdağ, "Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğumuz için özür dilememiz bekleniyor" dedi.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ PKK'nin fesih kararına ilişkin açıklama yaptı.

Özdağ’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK bildirisinden anlaşılan şudur: İstiklal Savaşı'nı verdiğimiz; Sevr Antlaşması'nı yırttığımız; emperyalist güçleri, Lozan Antlaşması'nı imzalamaya zorladığımız ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğumuz için özür dilememiz bekleniyor"

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