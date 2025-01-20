Özdağ'ın gözaltına alınmasına siyasilerden tepki

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması kapsamında gözaltına alınması sonrasında siyasilerden tepki geldi. CHP, İYİ Parti ve Gelecek Partisi genel başkanlık düzeyinde açıklamalar yaparak Özdağ'a destek mesajı verirken iktidara tepki dile getirildi.

ÖZGÜR ÖZEL: TAŞERONLARI ÇEK, SANDIĞI GETİR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özel, süreci takip etmek üzere Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın görevlendirdiğini bildirdi.

Özel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ifadeye çağırmak yerine yemek yediği restoranda apar topar gözaltına almak muhalif siyasetçileri itibarsızlaştırma girişimlerinin devamıdır. Bunu kabul etmek, buna sessiz kalmak, bunu sineye çekmek mümkün değildir. Aralarındaki çelişki ne olursa olsun bir siyasi partinin genel başkanının itibarı diğer siyasi partilerin genel başkanlarına emanettir. Bu erdemden nasibini almayanların attıkları her adım siyasi tarihimize kara leke olarak geçmektedir.

Yaşananlar önceki dönem milletvekili olması nedeniyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a da sorumluluk yüklemektedir. Tayyip Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum: Siyasi rakipleriyle mücadelede taşeronlarını aradan çeksin ve bir an önce milletin önüne sandığı getirsin.

İstanbul'a getirildiğini öğrendiğimiz Sn. Genel Başkanı ziyaret etmek ve sürece eşlik etmek üzere Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcımız Özgür Karabat tarafımdan görevlendirilmiştir."

İMAMOĞLU: YARGI, SİYASETİN APARATI OLAMAZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili açıklama yaparak gözaltı kararına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Yargı, siyasetin aparatı olamaz" dedi.

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle: "Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın yaptığı konuşma sebebiyle soruşturma açılması ve hızla gözaltına alınması kabul edilebilir değildir. Siyaset konuşmak, eleştirmek için vardır ve demokrasilerde siyasi hesaplaşma sandıkta olur. Yargı, siyasetin aparatı olamaz."

MANSUR YAVAŞ: DEMOKRATİK DEĞERLER AÇISINDAN ENDİŞE VERİCİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına ilişkin olarak, "Ümit Özdağ’ın gözaltına alınması, ifade özgürlüğü ve demokratik değerler açısından derin bir endişe kaynağıdır" sözleriyle tepki gösterdi.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gözaltına alınması, ifade özgürlüğü ve demokratik değerler açısından derin bir endişe kaynağıdır. Bu acele nedir? Apar topar gözaltı işlemi uyguluyorsunuz. Bırakın süreç kendi seyrinde işlesin. Bu tür uygulamaların sürekli hale gelmesi yargıya olan güveni zedeliyor. Siyaset, konuşmak ve eleştirmek içindir. Yargının siyasetin aracı olduğu algısını güçlendirecek tüm uygulamalardan vazgeçilmelidir" tepkisinde bulundu.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: KAHROLSUN İSTİBDAT

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ümit Özdağ'ı etiketleyerek, "Yargı cambazlıklarını, siyaset düzenbazlıklarını, medya hokkabazlıklarını; Fitneni, fesadını, tuzaklarını ve bütün bu alçaklıklarını suratına çarpacağız! Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile... Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet! Kahrolsun düzen, yaşasın Büyük Türk Milleti!" dedi.

AHMET DAVUTOĞLU: YARGI ELİYLE SİYASETE MÜDAHALE

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Politik ve insani duruşu itibariyle taban tabana zıt olmakla ve bahsi geçen konuşmadaki fikirlerine asla katılmamakla birlikte Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Ankara’da gözaltına alınarak İstanbul’a götürülüyor olması; apaçık yargı eliyle siyasete müdahaledir!" tepkisinde bulundu.