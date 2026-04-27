Özderya’ya 2,8 milyarlık ihale

HABER MERKEZİ

İBB davasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan, ifadesinde rüşvet verdiğini iddia etmesine rağmen hakkında bu konuda adım atılmayan iş adamı Selim Özderya, 2.8 milyar liralık devlet ihalesi aldı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in, Unkapanı Köprülü Kavşak ihalesi sürecinde kendisinden rüşvet istediğini öne süren Özderya, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakılmıştı.

Özderya ifadesinde, İBB’den alacağı karşılığında 20 milyon TL ödeme yaptığını, bu paranın Fatih Keleş’in kardeşi Zafer Keleş’e verildiğini iddia etti. Ödemelerin bir kısmının Kayabaşı’ndaki şantiyede, bir kısmının ise Florya’daki başkanlık konutunda gerçekleştiğini öne sürdü. Ancak daha sonraki ifadesinde bu anlatımını değiştiren Özderya, Zafer Keleş ile yalnızca bir kez karşılaştığını belirterek, ‘Şantiyeye sohbet amaçlı gelmişti’ dedi.

21/B USULÜYLE

Sözcü’de yer alan habere göre, tartışmalı sürecin ardından Özderya’nın şirketine verilen ihale dikkat çekti. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 24 Şubat 2026’da düzenlediği Araklı-Dağbaşı-Uğrak yolu ikmal ihalesi, “acil ve beklenmedik durumlar” için kullanılan 21/B pazarlık usulüyle gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 milyar 851 milyon TL bedelli ihale, Özderya ve kardeşi Dursun Ali Özderya’nın yönetiminde bulunduğu CETAŞ Madencilik ve Yapı Şirketi’ne verildi. Sözleşme 25 Mart 2026’da imzalandı.

KARDEŞİ AKP’Lİ ÇIKTI

İhaleyi alan şirkette Selim Özderya’nın yanı sıra kardeşi Dursun Ali Özderya da yer alıyor. Dursun Ali Özderya’nın, Trabzon Ortahisar Belediyesi’nde AKP’li meclis üyesi olarak görev yapması da dikkat çeken detaylar arasında.