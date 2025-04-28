Özel: "19 Mart darbe girişiminin siyasi hedefi İmamoğlu, maddi hedefi Kanal İstanbul'dur"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kanal İstanbul gündemimizde yok" şeklindeki açıklamaların yalan olduğunu söyledi ve "19 Mart darbe girişiminin siyasi hedefi İmamoğlu, maddi hedefi Kanal İstanbul'dur" dedi.

Sosyal medya hesabından 27 Şubat 2025'te AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan Kanal İstanbul sunumuna ilişkin bir video paylaşan Özel, şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki:

“Kanal İstanbul gündemimizde yok” açıklamaları yalandır.

“Hükümet Kanal İstanbul’dan vazgeçti” ifadeleri tamamen aldanmadır, aldatmacadır.

19 Mart darbe girişiminin siyasi hedefi

İMAMOĞLU

Maddi hedefi

KANAL İSTANBUL’dur.

Tarih 27 Şubat 2025.

İşte Erdoğan, işte kayıt, işte kanıt!"