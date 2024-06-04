Özel, 31 Mart'ta doğan kediyi sahiplendi: Adını 'Zafer' koydu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimin yapıldığı 31 Mart günü doğan 4 kedi yavrusundan birini sahiplendiklerini duyurdu. Özel, açıklamasında "Doğduğu gecenin anısına adını Zafer koyduk. Zafer, yeni zaferlere doğru Genel Merkezimizde Şero ile omuz omuza hep yanımızda olacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimin yapıldığı 31 Mart günü doğan 4 kedi yavrusundan birini sahiplendiklerini duyurdu.

Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Narlıdere Belediye Başkanımız Erman Uzun'un bir kardeşini sahiplendiği yerel seçimleri kazandığımız 31 Mart günü doğan 4 kedi yavrusundan birini de biz sahiplendik. Doğduğu gecenin anısına adını Zafer koyduk. Zafer, yeni zaferlere doğru Genel Merkezimizde Şero ile omuz omuza hep yanımızda olacak."

Özgür Özel, paylaşımda, kedi yavrusuyla çekilen fotoğraflara da yer verdi.