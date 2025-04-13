Özel: A planımız da, B planımız da, C planımız da Türkiye Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "A planımız da, B planımız da, C planımız da Ekrem Başkanı hapisten kurtarmak, Cumhurbaşkanı adayımızı layık olduğu erken seçime kavuşturmak, Türkiye Cumhuriyeti’ni bir kez daha kurtarmaktır" dedi.

Sosyal medya hesabından Samsun mitinginden görüntüler paylaşan Özgür Özel, şu açıklamayı yaptı:

"A planımız da, B planımız da, C planımız da Ekrem Başkanı hapisten kurtarmak, Cumhurbaşkanı adayımızı layık olduğu erken seçime kavuşturmak, Türkiye Cumhuriyeti’ni bir kez daha kurtarmaktır.

Emin olun biz kazanacağız!

Millet kazanacak. Milletin adayı Ekrem İmamoğlu kazanacak!"