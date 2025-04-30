Özel: Artık Kadıköy de bizim, Başakşehir de bizim; Yozgat da bizim, Mersin de bizim

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden gösteriler devam ediyor.

CHP'nin başlattığı ve çarşamba günleri gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde on binlerce yurttaş bir araya geldi.

Mitingin ilki kayyum atanan Şişli'de ikincisi ise Beylikdüzü'nde düzenlenmişti. On binlerin akın ettiği mitingde yeni adres AKP'nin seçimlerde yüzde 46 oranında oy aldığı ve İstanbul içindeki kalesi olarak değerlendirilen Başakşehir'di.

ÖZEL: KONUTLARA UZAK, KANAL'A YAKIN BU MEYDANA KOŞAN ON BİNLER GÖRÜYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başakşehir'de halka seslendi. Özel konuşmasına "Bu akşam Başakşehir'de adaletsizliğe isyanı görüyorum. Bu akşam mitinge gelmedik, eyleme geldik on binleri görüyorum. Bu akşam burada konutlardan uzak ancak Kanal İstanbul'a yakın bu meydana koşan on binleri görüyorum" diye başladı. Ardından mitinge katılan partilere teşekkür etti. Özel, "SOL Parti, ilk gün de vardın bugün de varsın teşekkürler" dedi. Özel ayrıca katılan CHP ilçe teşkilatlarını da sıraladı ve teşekkür etti. İYİ Parti'ye de teşekkür eden Özel, Müsavat Dervişoğlu'na da selam yolladı.

Özel, "Orada miting olmaz dediler, orası AK Parti'nin kalesi dediler. Artık orası onun kalesi, burası bunun kalesi yok. Artık Kadıköy de bizim Başakşehir de bizim, Yozgat da bizim Mersin de bizim. Hafta sonu gidiyoruz, Mevlana'nın memleketi Konya da bizim. Artık kaleler gönüllerle fethedilmiştir, artık her yer milletin kalesidir" diye konuştu.

"İKİNCİ DALGA OPERASYONU": ÇOCUĞUN KUMBARASINDAKİ PARAYI RÜŞVET PARASI DİYE GÖSTERİYORLAR

İBB'ye yönelik "ikinci dalga" operasyonunu eleştiren Özel, "İşte karşınızda 15 yaşındaki bir kızın kulağındaki küpeler altın mı diye o küpeleri çıkarmaya çalışıp, sözde operasyonda altın bulduk diyenler var. Küçücük bir çocuğun kartondan kumbarasından çıkan parayı rüşvet parası diye göstermeye çalışanlar var. İşte 2. dalga budur. Bunların ahlakı budur, vicdanı budur" ifadelerini kullandı.

KANAL İSTANBUL ÇAĞRISI

Ekrem İmamoğlu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul referandumu çağrısını hatırlatan Özel, "Erdoğan'a sesleniyoruz. Kendine güveniyorsan sandığı koy İstanbullunun önüne, halk karar versin; İstanbul mu, Kanal İstanbul mu" dedi.

Özel, Kanal İstanbul'un maliyetiyle 1.5 milyon sosyal konut inşa edilebileceğinin altını çizdi ve hükümeti eleştirdi.

"BU DA SANA KAPAK OLSUN"

Devlet Demir Yolları'nın treni geçerken düdük çalınca Özel, Ulaştırma Bakanı'na seslendi. Özel, "Burayı, bu meydanı bize kapatmaya kalkan, ışıklarını söndürmeye kalkan Ulaştırma Bakanı, Devlet Demir Yolları'nın treni geçti, selamladı meydanı. Bu da sana kapak olsun" dedi.

ÖZEL: İCAZETİ TRUMP'TAN ALDILAR

19 Mart sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, "İcazeti Trump'tan aldılar dedi. Özel, şöyle konuştu:

"Bunlar 19 Mart darbesinin icazetini Trump'tan aldılar. Ne diyor Trump, 'severim onu bizim çocuktur' diyor. Tıpkı Kenan Evren'e dedikleri gibi. Trump, Gazze'yi boşaltacağım, orayı Las Vegas yapacağım diyor, Erdoğan susuyor. Trump, Güney Kıbrıs'ı Türki Cumhuriyetler tanıyacak diyor bunlar susuyorlar. Ama şunu bilsinler ki CHP'nin 3. Genel Başkanı, Yaser Arafat'ın can yoldaşı Bülent Ecevit'in çizgisi neresiyse biz de oradayız.

Bunlar 6. filo gelince ona selam duranlardır. Biz, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yoldaşlarıyız. Bir tarafta Kıbrıs işgal altındayken, Kıbrıs'ı kurtaran, 'Bizimkiler geliyor' diye küçük çocukları sevince boğanlar var, bir tarafta Trump korkusuyla Kıbrıs'ı satanlar var.

Tek talebi var Trump'tan, yenemeyeceği bir rakibi var, 5 yıl yapmadığım çirkef kalmadı, yine yendi, beni yenecek. Ona darbe yapacağım, bana ses çıkarma, ona darbe yapacağım, Kıbrıs da senin olsun, Filistin de diyen bir Erdoğan var karşımızda."

HEDEF SEÇMENİN YARISINDAN 1 FAZLASI

"Hedef seçmenin yarısından bir fazlası" diyerek erken seçim için halkı imzaya davet eden Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "100 milyon imza toplasalar ne yazar" sözlerine de yanıt verdi. Özel, "Bakmayın siz Sayın Bahçeli'nin 100 milyon imza toplasalar ne yazar demesine. Bu millet gücünü sana da ittifak ortağına da gösterecek" dedi.