Özel, asgari ücret talebini yineledi, iktidara seslendi: Patronun vicdanına bırakılamaz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde açıklamalarda bulundu.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim çağrısıyla düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitinglerinin 75'incisi bugün Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Milletin sesinin meydanlarda duyulacağına işaret eden Özel, "Millet hakkını bu meydanlarda söke söke alacaktır" dedi.

"EKREM BAŞKANIN RESİMLERİNİ İNDİRMİŞLER"

Miting öncesi şehirde asılan afişlerin dün (12 Aralık) zabıta ekiplerince toplatılmasına tepki gösteren Özel, "Sizi üzmüşler. Duydum ki bu eylemin afişlerini, bu partinin afişlerini, benim, Ekrem Başkanın resimlerini indirmişler. Hiç üzülmeyin. Onlar afişleri toplar, biz meydanı toplarız. Afiş toplayanın seçim kazandığı gördün mü hiç? Milleti toplayanlar kazanır seçimi. Kayseri’de bu mitingin afişini toplayanlar gidecek, milleti bu meydana toplayanlar gelecek" ifadelerini kullandı.

Özel'in konuşması sırasında kalabalık sık sık "Tayyip istifa" sloganları attı. İlk seçimde iktidar olacaklarını söyleyen Özel, "Hep birlikte kazanacağız. Kardeşliği eşitliği zenginliği birileri gibi tavana değil tabana yayacağız. Biz vergiyi tavana refahı tabana değil, biz vergiyi tabana, refahı tavana yayacağız" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET 39 BİN LİRA OLMALI"

İktidarı ekonomik verilere yönelik açıklamaları üzerinden eleştiren Özel, iktidarın "ekonomi tüm dünyada kötüymüş gibi" bir algı oluşturmak istediğini ancak durumun böyle olmadığını söyledi. Ekonomik verilerden örnekler veren Özel, "Dünya enflasyon sorununu çözmüştür, kurtulmuştur. Türkiye'deki enflasyon dünyanın hiçbir yerinde yoktur" dedi.

Devamla 2026 yılında uygulanacak asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, partisinin "39 bin lira" talebini yineledi. Özel, bu ücretin 29 bin lirasının işveren kalan kısmının ise devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün aralık ayının ortasındayız. Kayseri'de öyle kolay kolay dolmayacak bir meydandayız. Dedilerki CHP o meydanı dolduramaz. Bu kara kışta bu iş olmaz dediler. Dedim niye, dedilerki Kayseri AKP'nin kalesidir. Bunu diyenler bu meydanı görsünler. Artık o kale siyaseti bitmiştir. Kayseri kimsenin kalesi değildir. Kayseri milletin kalesidir.

Biz siyasi parti mitingi yapmaya değil, Kayseri'nin vicdanına sığınmaya, hak, hukuk, adalet demeye, biz bu meydana hem seçildikleri halde bu milletin helal oylarıyla sandıktan çıktıkları halde bugün zindanlarda tutulan onları seçen 27 milyon insanın iradesinin de hapsedildiği, yıllarca çalışıp emek verip, emekli olup perişan edilenlerin, emeği sömürülenlerin, milletin efendisiyken kredi faizi altında ezilen çiftçilerin ve millet bu haldeyken perişan olan esnafın da sesini duyurmaya; miting yapmaya değil eylem yapmaya geldik.

Öncelikle şunu söyleyelim; bugün cumartesi ama Meclis açık. Orada bütçe görüşmeleri yapılıyor. Bütçe görüşmeleri için ilk gün ben de oradaydım. İlk günden 2.7 trilyon açık veren. 16 bin 800 lira sefalet maaşı veren, emekliyi görmeyen, 22 bin lira asgari ücretle açlık sınırının altında emekçiyi ezen onun sesini duymayan, ne çiftçiyi ne esnafı, ne gençleri görmeyen duymayan bir bütçe getirmişler. Milletin bütçe hakkını elinden alıp bir avuç zengine bütçe yapmaya, onların vergilerini affetmeye, onlara teşvik vermeye ama milleti görmemeye ant içmiş bir bütçe var. O gün dedim ki; eğer bu bütçe böyleyse, milleti görmüyor, sokağı duymuyorsa ve insanların beklentilerini karşılamıyorsa, yani millet Meclis'te değilse Meclis bundan sonra sokaktadır, meydandadır.

Göreceksiniz yapılacak ilk seçimden sonra Ankara'nın, İstanbul'un yüzünü güldüren, nüfusun yüzde 65'ine güzel eşit hakça hizmeti götüren belediyecilik anlayışımız, ilk seçimle birlikte ülkede iktidar olacak. Kardeşliği eşitliği zenginliği birileri gibi tavana değil tabana yayacağız. Biz vergiyi tavana refahı tabana değil, biz vergiyi tabana refahı tavana yayacağız.

"'EKONOMİDE KÖTÜYÜZ AMA DÜNYA KÖTÜ DİYORLAR, BUNA KİMSE İNANMASIN"

2018'den beri kronik hale gelen ekonomik kriz yaşıyoruz. İktidar partisi bu şehirde çok oy aldı, çok güçlü. Şimdi onları sokakta görüyor musunuz, geliyorlar mı, pazara çıkıyorlar mı, esnaf geziyorlar mı? Gelemezler yüzümüze bakacak halleri kalmadı. Gelemezler çünkü yüzümüze bakacak halleri kalmadı. Sıcak salonlarda oturup kendi atadıklarına kendilerini alkışlatıyorlar. Ekonomide kötüyüz ama dünya kötü diyorlar. Buna kimse inanmasın. Meclis'te teker teker saydık. Türkiye yüksek enflasyonda Avrupa birincisi, gıda enflasyonunda Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü. Dünyada gıdanın enflasyonun en yüksek olduğu üçüncü ülke. İşsizlikte Avrupa birinci, yüksek faizde de. Dünyanın en yüksek ikinci faizi bu ülkede. Dünya enflasyon sorununu çözdü. Kırmızı etin dünya ortalaması 7 dolar, Türkiye'de kırmızı et 21 dolar. Kayseri bu hesapları en iyi yapabilen ildir. Almanya'da Hans 2100 Euro, Hasan'ın 440 Euro. Asgari ücret AKP'den önce 7 çeyrek altın alıyordu. Şimdi iki çeyrek altın alıyor. En düşük emekli maaşı AKP öncesi 8 çeyrek altın alıyordu, şu anda 1.5 çeyrek altın alıyor.

En düşük emekli maaşı AKP öncesi 8 çeyrek altın alıyordu, şu anda 1.5 çeyrek altın alıyor. Yıllarca elleri nasır tutan emeklilerin süründürenlere yazıklar olsun. Asgari ücrete zam yapılacak, işverene elinizi korkak alıştırmayın, kefenin cebi yok diyor. Yaptığı büyük sahtekarlıktır. İşverene prim desteği verilmeli. Asgari ücret 27-28 bin lira değil 39 bin lira olmalı. Devlet asgari ücretlinin arkasından çekilip onu patronun vicdanına bırakamaz. Madem kaynak bulmuyorsunuz bu zulüm dönemi son bulmalı. Gelecek ilk sandıkta bakan evlatlarının dönemi bitecek vatan evlatlarının dönemi başlayacak."