Özel, Bahadın Belediye Başkanı Eroğlu’na CHP rozetini taktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yozgat’ın Sorgun ilçesinin Bahadın Belde Belediye Başkanı Sami Eroğlu’na CHP rozetini düzenlenen törenle taktı. Özel, “Baba ocağının tapusu bir kişiye kayıtlı. Ne Özgür Özel'de ne Kemal Bey'de ne Bülent Ecevit'te vardı ne İsmet Paşa'da. Baba ocağının tapusu bir kişiye kayıtlı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Onun için hepimizin yeri Cumhuriyet Halk Partisi” diye konuştu.

Memleket Partisinin Olağanüstü Kurultayla kapatılmasının ve Genel Başkanı Muharrem İnce’nin CHP’ye geçmesinin ardından partinin son yerel seçimlerde kazandığı tek belediye olan Bahadın'ın Belediye Başkanı Sami Eroğlu da CHP'ye geçti.

CHP Genel Başkanı Özel, Bahadın Belediye Başkanı Eroğlu’na rozetini takmak üzere Bahadın'a geldi. Özel, Yozgat'ta ilk olarak partisinin Sorgun İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Bahadın Beldesi'nde otobüsün üzerinde düzenlenen törende konuşan CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, "Yozgat AK Parti iktidarına, Sayın Cumhurbaşkanına her seçimde yüzde 70'in üzerinde oy verdi ama hiçbir zaman verdiği oyun karşılığını hizmet olarak alamadı. Hem en çok oy veren illerin arasında oldu hem de en çok göç veren illerin başında geldi. Yozgatlı, Sayın Cumhurbaşkanına destek oldu, oy verdi, Sayın Cumhurbaşkanı da Yozgatlıya yatağını yorganını yükleyip göçü, yokluğu, sefaleti layık gördü" dedi.

MUHARREM İNCE: "TÜRKİYE'NİN ACİLEN CHP'NİN İKTİDARINA İHTİYACI VAR"

Memleket Partisi Genel Başkanlığı'ndan istifa ederek CHP'ye katılan Muharrem İnce ise şunları kaydetti:

“Genel başkanımız Sayın Özgür Özel, 'baba ocağının kapısı herkese açık' dedi. Bunu içtenlikle, samimiyetle söyledi. Ben de geldim. Baba ocağında kaldığımız yerden mücadeleye devam etmeye geldim. 23 yıllık bir iktidar... 23 yılın sonunda beslenmemiz sorunlu, barınmamız sorunlu, eğitim sorunlu, güvenlik sorunlu, sağlık sorunlu, adalet sorunlu, geçim sorunlu. 23 yılın sonunda ormanlarımızı koruyamadılar. Yurtlarda çocuklarımızı koruyamadılar. Sınırlarımızı koruyamadılar. Paramızın değerini koruyamadılar. Pasaportumuzu koruyamadılar. Nehirlerimizi koruyamadılar. Göllerimizi koruyamadılar. Gençlerimizin gelecek hayallerini koruyamadılar. Tarımsal tohumlarımızı koruyamadılar. Kozmik odayı koruyamadılar. Kızılay çadırlarını koruyamadılar. Teğmenlerimizi koruyamadılar. Eğitimin niteliği yok oldu. Sokaklarımız mülteci doldu. Tarım bitti. Adalet çöktü. Dış politika yerlerde sürünüyor. Türkiye'nin acilen bir seçime ve CHP'nin iktidarına ihtiyacı var. Hep birlikte özgür bir medya, bağımsız bir yargı, konuşan üniversite, liyakatın olduğu bir devlet, şeffaf kamu yönetimi, hukuk devleti, hakkaniyet, akıl, adalet ve ahlaka ihtiyacımız var. Şuna inanıyorum ki yerel seçimde partiyi birinci parti yapan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel önümüzdeki genel seçimde de CHP'yi birinci parti yapacaktır. Hepimiz ona yardımcı olacağız"

ÖZEL: "BABA OCAĞINA HERKESİ DAVET EDİYORUZ. HERKESE YER VAR"

İnce'nin ardından otobüs üstünden vatandaşlara hitap eden Özel ise şu ifadeleri kullandı:

"Güzel Bahadınımızın güzel insanları. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve onun kurduğu CHP'nin yol arkadaşları, hepiniz hoş geldiniz. Anadolu'nun en güzel coğrafyalarından birinde, nüfusundan çok daha fazla ağırlığı olan bir beldedeyiz. Türkiye'nin dört bir yanında Bahadın'ın yetiştirdiği bir evladı çok önemli görevlerde bulunduğu yerde sözü dinlenen, fikrine değer verilen, birikimiyle hayranlık uyandıran, aydınlar yetiştiren bu güzel beldedeyiz. Bugün daha önceden defalarca konuştuğumuz bir şeyi yapmaya geldik. Biliyorsunuz 2011 yılında milletvekili olduğumda, Sayın Muharrem İnce partimizin grup başkanvekiliydi. Onunla birlikte uzun yıllar siyaset yaptık. Birbirimize 'öf' demedik. Ancak süreç Sayın Muharrem İnce'yi, Memleket Partisi'ni kurmaya, orada siyaset yapmaya götürdü. Genel başkan olduktan sonra samimi teşekküründen, samimi tebriğinden sonra iletişim halindeydik. Ben hep biraz önce kendisinin de ifade ettiği gibi kendisini baba ocağına, 40 yıldan fazla hizmet ettiği, parti baraj altında kaldığında Yalova'da il başkanı olarak partinin çelengini sırtlanıp taşıyan birisi olarak onu baba ocağına davet ettim. Öyle ya herkes baba ocağına doğuyor, büyüyor. Daha sonra kimi ırakta oturuyor, kimi yakında, kimi daha büyüğünde, daha küçüğünde. Ama herkes biliyor ki baba ocağının çayı demli, bacası tütüyor ve bir gün ihtiyaç duyarsa kapı ardına kadar açık. Baba ocağının bir ihtiyacı varsa koşa koşa gidilecek yer orası. Niye böyle? Çünkü baba ocağının tapusu bir kişiye kayıtlı. Ne Özgür Özel'de ne Kemal Bey'de ne Bülent Ecevit'te vardı ne İsmet Paşa'da. Baba ocağının tapusu bir kişiye kayıtlı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Onun için hepimizin yeri CHP. Bunu daha geniş anlatıyoruz ve diyoruz ki: Bu ülkede; bu ülkenin vatanıyla, birliğiyle, bayrağıyla, kurucusuyla derdi olmayan bütün demokratların, sosyal demokratların, yanında muhafazakar demokratların, milliyetçi demokratların, liberal demokratların, Kürt demokratların hepsinin birleşeceği Türkiye ittifakının vücut bulduğu yer CHP. O yüzden baba ocağına herkesi davet ediyoruz. Herkese yer var.

"MEMLEKET PARTİLİLER, CHP'YE GELECEKLER, KATILACAKLAR, GÜÇ VERECEKLER"

Sayın Muharrem İnce bir fizik öğretmeni her şeyden önce, Muharrem Hoca baba ocağına dönünce Sami Hoca'nın da baba ocağına dönmesi şart oldu. Şöyle konuştuk Muharrem Başkan'la, uygun bir zamanda süreci şöyle şöyle ilerletiriz. Siz baba ocağına döndükten sonra Muharrem Başkan dedi ki 'Bir pazar Bahadın'a gideriz. Tek belediyemiz. Onu da CHP'ye emanet ederiz, davet ederiz. Sonra da hep birlikte yol yürürüz'. Bugün bu önemli günde tabii daha önce kendisi grup toplantımızda partimize katıldı. Zaten hep var olan, gönlünde olan üyeliği gerçekleşti, alnında olan rozeti, kalbinde olan rozeti yakasına geçti ama bugün fiilen hem bir belediyeyi CHP'ye katıyoruz hem de belediye ziyaretimizin ardından Memleket Partisi'nin değerli üst kademe yöneticilerini, MYK üyelerini, genel başkan yardımcılarını, disiplin kurulu üyelerini, çok değerli önceki dönem milletvekillerimizi CHP'ye katacağız. Onların da rozetlerini takacağız. Yarından itibaren de 81 ilde il başkanlıklarımızın, 937 ilçede ilçe başkanlıklarımızın davetiyle Memleket Partililer, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelecekler, katılacaklar, güç verecekler, hep birlikte çalışacağız. Ben Sayın Genel Başkanım Muharrem İnce'ye yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun.

"BAHADIN'IN EKSİKLERİNİN GİDERİLMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Sami Hoca'ya gelince, biraz önce Süleyman Ünalmış sizleri selamladı, ilçede onu ziyaret ettik. Abdullah Yaşar Başkanımız, il başkanımız sizlere seslendi. Hepimizin aklında, fikrinde birlik var, beraberlik var. Seçim süreçlerinde ufak tefek kırgınlıklar, küskünlükler yaşanabilir ama bugün hep bir araya gelmiş, kırgınlıkları bir kenara bırakmış, kucaklaşmış ve yereldeki seçimden sonra genel seçimi Atatürk'ün partisini orada da birinci parti yapmak isteyenleri görüyorum. Hepinizle gurur duyuyorum.

Sami Başkan 16 aydır zorluklarına rağmen var gücüyle çalışıyor. Kadın istihdam merkeziyle üreten kadınlara destek oluyor. Bahadın'ın kaderine terk edilen üzüm bağlarını Avrupa desteğiyle yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyor. Bağcılıkta çalışanların üzümlerini belediye imkanları el verdikçe aldırıyor. Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğiyle bölge ekonomisinin ayağa kalkması için önderlik yapıyor, öncülük yapıyor, rehberlik yapıyor. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden hocalar buraya gelip sağlık taraması yapıyorlar. Beldenin Atatürk Parkı yenilendi. Arif Hoca Müzesi'nin bahçesi toplumsal etkinliklerde kullanılmak üzere bir bağışçı kanalıyla belediyeye kazandırıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi talebi geri çevirmedi, yönlendirmeyi geriye çevirmedi. Buranın çöp konteynır sorununu Mansur Başkan çözdü. Buradan Mansur Başkan'a da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bugün burada tamamlanacak olan 4 Ağustos'ta başlayan kültür festivalini son derece önemsiyoruz. Bundan sonraki yıllarda daha da güçlenerek devam etmesine katkı sağlayacağız. Buraya, Türkiye Belediyeler Birliği üzerinden ve diğer imkanlarla eksiklerin, gediklerin giderilmesi için; geçmişte, geride bırakılan Bahadın'ın eksiklerinin giderilmesi için elimizden geleni yapacağız. Ancak esas olarak yolu dönüyorsunuz, yolun hali ortada, sebebi belli. Cep telefonuna bakıyorsunuz, çekimi zayıf, sebebi belli. Buraya genel iktidar ne yaptı diye bakıyorsunuz; her şey ortada, sebebi belli. Ama bundan sonra CHP iktidarında kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden, aksine geçmişte geri bırakılanlara sahip çıkarak, kimseyi kutuplaştırmayıp herkesi kucaklayarak hem Bahadın'a hem de Türkiye'de geride kaldık, eksik kaldık, sorunumuz var diyen herkese, 'Oh be iyi ki CHP var' dedirteceğiz."

"YOZGAT'TA KIVILCIMI ATEŞLEDİK"

CHP'ye katılan Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu ise, "Baba ocağımızdan aldığımız güçle yorulmadan yılmadan bu mücadeleye devam edeceğiz. 31 Mart'tan sonra biz seçimi bıraktık bir tarafa ve dedik ki, 'Mesele parti meselesi değildir. Mesele memleket meselesidir ve memlekete yeniden sahip çıkma zamanıdır'. CHP yerelde iktidar oldu, biz de 'Durmayacağız' dedik. 'Baba ocağımız için çalışacağız' dedik ve çalışmaya başladık. Yozgat'ta kıvılcımı ateşledik. Ardından bu kıvılcım meşaleye dönüştü Bahadın'da ve bütün Türkiye'yi aydınlatacak" ifadelerini kullandı.