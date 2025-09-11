Özel Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde silahlı saldırı: 1 yaralı

İstanbul'da bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay, Zeytinburnu'da bulunan Balıklı Rum Hastanesi bahçesinde saat 13.15 sıralarında yaşandı.

Hastane bahçesine giden motosikletli iki kişi, takip ettikleri husumetli oldukları belirtilen S.G'ye silahlı saldırı düzenledi.

Yaralanan S.G, ilk müdahalenin ardından ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan saldırganlar, polis ekiplerinin çalışmasıyla Beyoğlu'nda yakalandı.

SUÇ KAYITLARI VAR

İstanbul Valiliği, olaya ilişkin resmi internet sitesinde açıklama yaptı. Açıklamada, çeşitli suçlardan 16suç kaydı olduğu belirtilen S.G'nin kolundan yaralandığı belirtildi.

Saldırganların çalıntı motosikletle saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"A.K (çeşitli suçlardan 11 suç kaydı mevcut) ve Ş.D. isimli 2 saldırgan emniyet ekiplerimiz tarafından Beyoğlu ilçesinde yakalanmıştır. Şahısların üst aramalarında, bir adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirilmiştir."