Özel: Biri 1000 odalı sarayda korku içinde, biri 12 metrekarelik hücresinde dimdik ayakta

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun hesabının erişime engellenmesine tepki gösterdi ve İmamoğlu'nun yeni hesabını paylaştı. Özel açıklamasında, "Biri 1.000 odalı sarayda korku içinde, biri 12 metrekarelik hücresinde dimdik ayakta!" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel, X hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun metrodaki sesinden, duvardaki fotoğrafından, sosyal medyadaki hesabından korkuyorlar. Biri 1.000 odalı sarayda korku içinde, biri 12 metrekarelik hücresinde dimdik ayakta! Korkanlar kaybeder, cesurlar kazanır! Yeni hesap: @CAOIletisim."