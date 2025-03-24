Özel boykot listesi açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'merkez medya'nın tüm yurtta Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerini ve Saraçhane buluşmalarını vermemesi nedeniyle boykot listedi açıkladı. "Bizi görmeyeni gömeceğiz" diyen Özel, Doğuş Grubu ve ona bağlı NTV’ye yarına kadar süre verdi.

Özel'in açıkladığı boykot listesi şöyle:

Espressolab

"Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab'dan içmeyin. Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz!"

D&R

"Kitap almak icap ettiğinde insanın ayağı bazen, D&R'a gidiyor, aman ha, D&R'a uğramayın."

İdefix

"Idefix diye bir şey var biliyorsunuz, artık yok."

Demirören AVM

"Demirören AVM var, karşı kaldırımdan geçin."

Kilim Mobilya

Ülker

Gençler diyor ki, "Ülker, Ülker, Ülker" diyor.

CNNTürk

TRT

TGRT

İhlas Ev Aletleri

"TGRT'ye bakmayın, TGRT'nin İhlas ev aletleriyle artık ısınmayın."

Turkuaz Yayınevi

Türk Petrol

"Türk Petrol'den almayın."

Milangaz

"Milangaz kullanmayın."

Likitgaz

Milli Piyango

Misli.com

İddaa.com

ETS

Kartalkaya'da otel yanarken, çocuklar orada yanarken denetlemeleri yapmayıp ona buna iftira eden, Tayyip Erdoğan'ın da görevden alamadığı Turizm Bakanı var ya... Bayram geliyor. Aman ha uçak biletinizi ETS'den almayın, otobüs biletinizi ETS'den almayın, oteli ETS'den almayın. ETS'yi yerin dibine gömene kadar bize huzur yok.