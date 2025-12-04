Özel: Bugün arkadaşını satan yarın halkı satar

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda bin 333 oy alarak son iki yılda 4'üncü kez Genel Başkan seçilen Özgür Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Özel, Halk TV yayınında Gökmen Karadağ, Kürşad Oğuz ve Sinem Fıstıkoğlu'nun sorularına yanıt veriyor.

Yeniden başkan seçilmesinin ardından diğer tüm partilerden tebrik mesajı aldığını fakat AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan herhangi bir tebrik almadığını belirtti.

İBB davasında verilen ara karar ile 19 kişinin serbest bırakmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Özel, soruşturma sürecinde ortaya atılan iddiaların 237 günde hazırlanan iddianamede yer almamasına dikkat çekerek "Bütün arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanması gerekiyor" dedi.

Bugün verilen ara kararla tahliye olan 19 kişiye dair Özel, "Arkadaşlarımıza 'Pardon biz sizi tutukladık ama iddianameye ekleyecek bir şey bulamadık' diyorlar. Yazık bu insanlara, bu insanlar aylardır neden tutuklu kaldı!" dedi.

"Arkadaşlarımızı beyanla tutukladılar onların çoluğu çocuğu ne olacak" diyen Özel, şöyle devam etti: "Bugün serbest kalanlar adına tabii ki mutluyuz ama onlar adına ve Türkiye adına utanç doluyuz. Bu süreçte günü geldiğinde iddianamede isimleri bile olmayacak kişiler, orada aylardır tutuldular ve maalesef biz de hiçbir şey yapamadık. Yaptığımız hiçbir şey bu kötülüğe mani olamadı."

YARGILAMALARIN TRT'DE YAYIMLANMASI

CHP'nin yargılamaların TRT'de yayımlanmasına yönelik kanun teklifinin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Özel, "Şimdi iki ihtimal var. Ben bunu açıkça da ifade ettim ve cevap da bekliyorum buna muhataplarımızdan. Birinci ihtimal; önergeyi biz verdik de CHP'nin dediği oldu olmasın diye ret verdilerse hemen haftaya önergelerini versinler, biz onların önergesine kabul vereceğiz. Kanun teklifini getirsinler. Hatta görüşülmekte olan yasalardan, torbalardan birine bir madde ilave etsinler bu akşam, yarın akşam. Evet diyelim geçelim. Yok, öyle değilse durum çok daha vahim" dedi.

"BUGÜN ARKADAŞINI SATAN YARIN İŞÇİYİ, EMEKÇİYİ SATAR"

Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı ve Erdoğan'ın da destek verdiği "Aklan gel" ifadelerine ilişkin sorulan soruya "Adım kadar emin olmasam bu işin bu kadar arkasında durmam" yanıtı verdi. Özel şöyle konuştu:

"Ama burada bir de bir tarihi sorumluluk var. Sonuçta burası Baba Ocağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti. Bu partide biz aday yapmışız, göreve getirmişiz, arkadaşlarımızı koymuşuz, belediye meclis üyeleri koymuşuz. Bu arkadaşlar seçim kazanmışlar. Bu arkadaşlar büyük bir... ikinci kez aday olmuşlar kazanmışlar. İlk kez koymuşuz, anketlerin ötesinde oy almışlar. Hepsinin ötesinde memnuniyet oranları var. Bir bakıyorsunuz CHP yerel yönetimlerdeki başarıyla milletin gönlüne de gözüne de girmiş, iktidara yürüyoruz. Bu yürüyüşü kesmek için bu iş yapılıp içeriye atılan kim varsa onlar, onların aileleri benim ailemdir.Çünkü bu yürüyüşü kesmek, AK Parti'nin kara düzenine o çarka çomak soktuk diye biz bu arkadaşlar içeri atıldı. Yoksa ben kendisine emanet ettiğimiz kamu görevini kendi zenginleşmesi için kullanan birisi varsa Allah onun bin kere belasını versin. Arkasında duran da namussuzdur. Ama bizim pozisyonumuz başka. AK Parti'nin kara düzenine çomak soktuk diye bu insanlara bu yapılıyorsa, o insanların haysiyeti, namusu genel başkana emanettir. Efendim sen bırak bunları, bunları tepelesinler, sen git kendin bu tarafa bak, hatta işte adaylığını koysan Cumhurbaşkanı ol. Millet kendi ailesine sahip çıkmayana kendi ailesini emanet etmez. Milletin gözü önünde oluyor. Millet bu kadar haksızlığa karşı susan dilsiz şeytana Türkiye adına bir görev vermez. Onun dilinden çıkan diğer lafa... Bu millet sahicilik ister. O yüzden hiç öyle kimse, kimse... 'Ekrem'i bırak kendi yoluna bak' Ben Ekrem'i bırakınca, kendi haysiyetimi, kendi onurumu... Ben Ekrem'i geride bırakınca bize umut bağlayan Türkiye'deki bütün yoksulları da geride bırakmış olurum. Çünkü bugün arkadaşını satan, bugün belediye başkanını satan, bugün adayının arkasında durmayan yarın gariban işçinin, emeklinin, emekçinin mi arkasında duracak. O zaman bir başka teklifle de onları satacak. Öyle bir şey yok yani. Kimse bizden öyle böyle bir yalpa beklemesin."

