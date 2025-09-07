Özel: Bütün demokratları ve CHP'lileri İstanbul'daki baba ocağına sahip çıkmaya davet ediyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Asla ve asla, bir başkaları gibi bizi rejimin rahatsızlık duymayacağı bir muhalefet partisine çeviremeyecekler" dedi ve yurttaşları CHP İstanbul İl Binası'na çağırdı.

Özgür Özel, CHP'nin kuruluşunun 102'inci yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen "CHP 102. Yıl Dayanışma Konseri"nde konuştu.

Özel şunları ifade etti:

"İstanbul İl Başkanlığı partimizin İstanbul’daki baba evidir. Tapusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e aittir. Şu anda evimizi polis kuşatması altına alanlara çevik kuvveti İstanbul il başkanlığımızın önüne getirenlere bu milletin polisine bu kanunsuz emirleri verenlere yetkisiz asliye hukuk mahkemelerinden İstanbul il kongremizi iptal ettirip oraya bir kayyum oturtmaya çalışanlara yazıklar olsun!

İl başkanlığımızı savunan milletvekillerimize, il başkanımız Özgür Çelik’i ve tüm Cumhuriyet Halk partilileri saygıyla selamlıyoruz. Direnmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz asla ve asla bizi bir başkaları gibi bu rejimin rahatsızlık duymayacağı bir muhalefet Partisi’ne çeviremeyecekler. Rahatsız oluyorlar korkuyorlar korkmaya devam edecekler biz haklıyız biz güçlüyüz biz kazanacağız."

"ATATÜRK'ÜN EVİNE SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUM"

Özel, "Buradan sözümün eriştiği bütün demokratları, bütün Cumhuriyet Halk Partilileri İstanbul'daki baba ocağına, Atatürk'ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

GÜRSEL TEKİN VE EKİBİNE SESLENDİ: "BU HATADAN DÖNÜN, SON UYARIMDIR"

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanan Gürsel Tekin ve yanındakilere de seslenen Özel, "AK Parti yargısı eliyle oraya oturtulmaya çalışanlara, polis marifetiyle kardeşi kardeşin karşısına dikmeye çalışanlara buradan sesleniyorum, tarihi bir yanılgı içindesiniz, mahcup olacaksınız. Bu hatadan dönün. Mustafa Kemal'in partisinin üyelerine yakışan şekilde davranın. Son uyarımdır" dedi.