Özel çağrı yapmıştı: Geçinemeyen yurttaş ışık yakıp kapatma eylemine katıldı

Yurttaşlar CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı üzerine ışık yakıp, kapatma eylemine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçim sıkıntısı çeken tüm vatandaşları 21.00'de ışıklarını açıp kapatmaya davet etti. Özel'in çağrısı üzerine ışık yakıp, kapatma eylemine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında yaptığı çağrının ardından saat 21.00'de parti genel merkezinde Ankara milletvekilleriyle ışık açma-kapama eylemine katıldı.

Sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaşan Özel, "Bugün Grup Toplantımız'da bir çağrı yaptık. Dedik ki; asgari ücrete zam vermiyorlarsa, emekli maaşını asgari ücret düzeyine çıkarmıyorlarsa, çiftçinin, esnafın sesini duymuyorlarsa biz buna karşı ayağa kalkıyoruz ve sesimizi yükseltiyoruz. Bütün Türkiye'yi bir ortak eyleme çağırdık. Eylemimiz saat 21.00'da tüm Türkiye'de. Elektriğe zam yapanlara, iğneden ipliğe her şeye zam yapıp da emekliye ve emekçiye zam yapmayanlara çiftçiyi ve esnafı bu durumda bırakanlara itirazımızı yükseltiyoruz. Ve ışıkları açıp kapatıyoruz. Biz bu eylemi Ankara'dan bütün Ankara Milletvekillerimizle birlikte başlatıyoruz" dedi. Ardından CHP Genel Merkezi'nde ışık açma-kapama eylemi gerçekleşti.

ÇAĞRI YAPMIŞTI

Özel, "Türkiye'ye sesleniyorum: Bu akşam saat 21.00'de ayağa kalkın! Eğer asgari ücrete, emekli maaşına, çaya, buğdaya zam istiyorsanız bu akşam ışıkları açıp kapatın. Ya zam olacak, geçim olacak ya da hiç yolu yok seçim olacak!" ifadelerini kullanmıştı.