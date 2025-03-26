Özel: "Çaresiz bir yere sıkıştılar, zorla yalan tanıklık yaptırmaya çalışıyorlar"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu dosyasında "Zorla yalan tanıklık yaptırmaya çalışıyorlar" dedi. Özel, cezaevindeki mahkum kadınların savcılık tarafından aranarak "İşbirliği yapmazsan çocuklarını yıllarca, belki 10 sene göremezsin" diyerek yalan tanıklık yapmaya zorladıklarını söyledi. Özel, "Erdoğan'a sesleniyorum. Turpun büyüğü dedin, koca bir yalan çıktı. Ailelerin yüzüne bakamayacaksın dedin, aileler burada, bakıyorlar. Ancak senin savcının insan içine çıkacak yüzü kalmadı" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü'nde iftar programında konuştu.

Özel'in konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Çok sayıda kişi için kritik bir evredeyiz. Öyle bir hukuksuzluk var ki İmamoğlu'na karşı darbe ve kumpas soruşturması savcısı çaresiz bir yere sıkıştı. Algıyı çok yükseltmişti. MASAK raporundan bahsetmişti, bomboş. Altına imza atacak kimseyi bulamayıp uzman yardımcısına imzalattıkları onun da sorumluluk almayan cümleler kurduğu, hiçbir şey ispatlamayan, bütün hareketlerin Ekrem Başkan'ın Murat Başkan'ın, Resul Emrah Şahan'ın avukatları tarafından izah edildiği, ikna oldukları, MASAK raporunun boşaldığı, kanıtların olmadığı, eldeki tek şeyin birbiri ile çelişkili gizli tanık ifadeleri olduğu, onların da yaptıkları iftiraların, örneğin Ekrem Başkanla hiç ilgisi olmayan, Erdoğan'a en yakın firmanın listede olduğu için iftaraları suç üstü yakalanınca sıkıştılar.

Suç yok, delil yok, çaresizlik çok büyük. Şimdi bu rezaleti örtbas etmek için dosyanın içini şimdi doldurabilmek için, kendine yeni gizli tanıklar, yalandan itirafçılar, iftira atacak birilerini arayan bir savcı ile karşı karşıyayız.

Erdoğan'a sesleniyorum. Turpun büyüğü dedin, koca bir yalan çıktı. Ailelerin yüzüne bakamayacaksın dedin, aileler burada, bakıyorlar. Ancak senin savcının insan içine çıkacak yüzü kalmadı. Şimdi yeni turplardan bahsediyorsunuz.

Turp bulmak için tehdit etmek, iftira atmak, yalandan şantaj yapmak için işbirliği teklif etmekle adalet kazanılmaz. Mübarek Kadir gecesinde, bir kez daha inanan herkese sesleniyoruz. Ayıp ettiler, yazık ettiler. Siyasi bir hırsa, dünya kadar genç insanı ve Ekrem Başkanımızın ve çevresindeki ekibin geleceğini perişan etmeye çalışıyorlar. Ama onlar ne bir kelime eksik konuşuyor, ne bu iftiraları birbirine atıyor. Hakikatten sapmıyorlar, Allah'a, kendilerine inanıyorlar. Biz de onların namuslarına, namusumuz kadar kefiliz."