Özel: Cemil Tugay, Bakan Yumaklı'ya ulaşmaya çalışıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'ın Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ulaşamadığını açıkladı. Özel, "Gün siyaset, gün rekabet değil, gün hep beraber yangınla mücadele günüdür" dedi.

Özel, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İzmir, Aydın ve Manisa'da iki gündür süren yangınlar nedeniyle her üç kentteki belediyelerimiz ile civar illerdeki belediyelerimiz seferber olmuş durumdalar.

Yangından etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Yangınların bir an önce kontrol altına alınabilmeleri için canla başla çalışan tüm kahramanlara minnettarız.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay, İzmir’de kontrol altına alınamayan ve yerleşim bölgelerini tehdit eden orman yangınına daha etkin müdahale edilmesi talebiyle Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya ulaşmaya çalışıyor.

Gün siyaset, gün rekabet değil, gün hep beraber yangınla mücadele günüdür."