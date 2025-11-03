Özel çevre koruma alanına yat iskelesi planı: Kille Koyu’nda ÇED süreci başlatıldı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde eski adı MUÇEV olan Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma A.Ş. tarafından Kille Koyu’nda yapılması planlanan yat bağlama iskelesi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı. Proje, “Özel Çevre Koruma Alanı” ve “Doğal Sit Alanı” sınırları içinde yer alıyor.

Dalaman ilçesine bağlı Şerefler Mahallesi Kille Koyu’nda, daha önce kıyı alanlarındaki işletme devirleri nedeniyle tartışma konusu olan Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma A.Ş, 186 yat ve tekne kapasiteli bir bağlama iskelesi kurmayı planlıyor. Proje için 30 Ekim’de ÇED süreci başlatıldı.

ÇED başvuru dosyasına göre proje, 45 bin 933 metrekarelik alanda gerçekleştirilecek. Proje kapsamında bin 837 metrekare yüzer iskele, 4 bin 811 metrekare rıhtım alanı ve 39 bin metrekare deniz alanı bulunuyor. Projenin yatırım bedeli 480 milyon 900 bin lira olarak açıklandı.

Projeye gerekçe olarak artan yat trafiği nedeniyle “kontrolsüz demirleme faaliyetlerinin önüne geçilmesi ve çevresel baskıların azaltılması” gösterildi. Ancak proje alanı, “Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi” sınırları içerisinde ve “3. Derece Doğal Sit Alanı” statüsünde bulunuyor.

SAYIŞTAY: “KORUNAN ALANLAR ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA İŞLETTİRİLİYOR”

Sayıştay’ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ilişkin 2024 yılı denetim raporunda, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün bazı doğal sit ve özel çevre koruma bölgelerinde yer alan günübirlik alanları pazarlık usulüyle kiraya verdiği, bu alanların ise üçüncü şahıslara işlettirildiği belirtildi.

Raporda, “Muğla ilindeki günübirlik alanlarının işletilmesi için yapılan pazarlık ihalelerini alan kiracının ilgili alanları üçüncü şahıslara işlettirdiği” ifadesi yer aldı. Sayıştay, bu durumun yöntemin amacına aykırı olduğunu belirterek, “Kısıtlayıcı bir usul olan pazarlık yöntemiyle kiralanan koruma alanlarının üçüncü şahıslara işlettirilmesi, yöntemin amacına aykırılık teşkil etmektedir. Bu itibarla kira sözleşmelerindeki üçüncü şahıslara işlettirme ile ilgili hükümlerin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

“KORUNAN ALANLAR TİCARETE KONU EDİLİYOR”

Sandıras’ı Koruma Platformu üyesi Neşe Yüzak, yaptığı açıklamada, Kille Koyu’nda başlatılan ÇED sürecinin doğal sit alanlarını ticari projelere açtığını belirtti.

Yüzak, şunları söyledi:

“2016 yılında Muğla’da doğal sit alanlarının yeniden değerlendirilmesi için hazırlanan, dört mevsim ekolojik temelli, bilimsel olduğu söylenen rapor, bir nevi sit alanlarında imar affı şeklinde oluşturulmuştu. Gelinen noktada doğal sit alanlarındaki tüm koyların ticarete konu edilmesi, ekolojik olarak deniz alanlarının korunamamasını getirmektedir. Akdeniz’in korunmasına ilişkin birçok anlaşmaya imza atmış bir ülke olarak, eski adı MUÇEV, şimdiki adıyla Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma A.Ş. tarafından kıyıların işletmelere açılmak üzere hazırlanması Muğla açısından önemli bir kayıptır.”

“MUĞLA MAVİ YOLCULUĞA VEDA ETMEK ZORUNDA KALACAK”

Yüzak, aynı koyda 2021 yılında başlayan kaçak yapılaşmanın CHP yönetimindeki belediye tarafından yıkıldığını hatırlatarak, devlet eliyle yeniden benzer bir projenin gündeme getirilmesinin çelişki yarattığını ifade etti. Yüzak, şunları kaydetti:

“Dalaman Belediyesi CHP’ye geçmeden önce, AKP belediyesi tarafından 2021 yılında kaçak olarak koy yapılaştırılıyordu. CHP belediyesi döneminde Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları İl Müdürlüğü bu yapıyı yıktırdı. Şimdi yine devlet şirketi şeklinde çalışan Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma A.Ş. tarafından proje geliştirilip, ihaleye hazırlanıyor. Kıyıların halka kapatılması, ticari işletmelere dönüştürülmesi ve ekolojik değerlerinin hiçe sayılması, korunan alanların devletin hüküm ve tasarrufunda korunamadığını düşündürmektedir. Bu gidişle Muğla mavi yolculuğa veda etmek zorunda kalacaktır.”