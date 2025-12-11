"Özel Çevre Koruma Bölgesi"ne yat bağlama iskelesi projesi: Halk toplantıya izin vermedi

Dalaman’da Kille Koyu’na yapılmak istenen yat bağlama iskelesi projesi, bölge halkı ve yerel yöneticilerin protestosuyla karşılaştı. “Kille halkındır, halkın kalacak” sloganlarıyla tepki gösteren yurttaşlar, halkın katılımı toplantısının yapılmasını engelledi.

Muğla’nın Dalaman ilçesinde halk, Kille Koyu’nda “Özel Çevre Koruma Bölgesi” içinde yapılmak istenen yat bağlama iskelesi projesine tepki gösterdi. ÇED süreci başlatılan projeye karşı belediye başkanı, siyasi parti temsilcileri, STK’ler ve yurttaşlar meydanda bir araya gelip yürüyüş düzenledi. Yurttaşlar, TİGEM’deki toplantıyı “Kille halkındır, halkın kalacak” sloganlarıyla protesto ederek katılım toplantısının yapılmasına izin vermedi.

"HALKIN DENİZİ PARSEL PARSEL SATILIYOR"

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Kille Koyu’nda "Özel Çevre Koruma Bölgesi" sınırları içerisinde yapılması planlanan yat bağlama iskelesi projesine tepki gösterdi. Durmuş, "Halkın denizi parsel parsel satılıyor" dedi.

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Fethiye ve çevre ilçelerden gelen siyasi parti ilçe başkanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin ve vatandaşların Kille Koyu’na sahip çıktığını belirten Başkan Durmuş, proje alanının Dalaman-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) sınırları içinde kaldığını; aynı zamanda 3. Derece Doğal Sit Alanı ve "Önemli Doğa Alanı" statüsünde olduğunu vurguladı.

"Marinaya karşıyız" isimli imza kampanyası başlattıklarını duyuran Başkan Durmuş, herkesi kampanyaya destek vermeye çağırarak şöyle konutu:

"Burası başlangıç olsun. Çünkü eğer direnmezsek, birlikte olmazsak, omuz omuza durmazsak Kille Koyu’muz kalmayacak. Bir söz vardır; 'Sarı öküzü vermeyecektik.' Biz sarı öküzü verirsek sırada Sarsala, Boncuklu, Martı, Sıralı koyları var. Dalaman koylarının tamamı bu tehlikeyle karşı karşıya. Projeye karşı değiliz ama marina yapılacak yer Dalaman koyları değil. Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Fethiye bölgesinde 300 bin nüfus var ve Dalaman’da iki tane halk plajı bulunuyor. Asıl ayıp olan bu. Halk plajlarını çoğaltmamız lazım. Yatırımlara karşı değiliz ama mantıklı yatırımların destekçisiyiz. Halkın zararına olan yatırımlara karşı omuz omuza olmaya devam edeceğiz."