Özel, cezaevindeki Akpolat'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'ı Paşakapısı Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, bir kez daha "Savaş ilanınızı görüyorum ve kabul ediyorum" dedi.

Özel, "Suçsuz olmanın ve haklı olmanın direncini, ona verdiği gücü hissettim. Sağlık durumu iyi. Sadece uyuyamamış olmanın verdiği bir yorgunluk var. Onun dışında morali yerinde. Bu işin sonundan aklanarak çıkacağına hiçbir şüphesi yok. Bizim de bir şüphemiz yok" diye konuştu.

Akpolat'la görüşme talebini Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ilettiklerini aktaran Özel, "Teşekkür ediyoruz. Geçen sefer yaşanan o bir aya varan sıkıntılı süreçten karşılıklı olarak rahatsızlıklarımızı ifade etmiştik. Bugün hızla bu iznin verilmesi önemli" dedi.

Özel, "Akpolat'ın cezaevinde olmasının kabul ve izah edilebilir bir tarafı olmadığını" söyleyerek, şöyle konuştu:

"Çünkü ilgili kanuna göre ihale sorumlusu değil, imzası yok. Biraz önce kendisiyle ayrılırken son olarak söyledik ve acı acı gülüştük. 'Bir örgüt mensubu olmakla suçlanıyorum. Örgütün diğer elemanlarıyla nezarette tanıştım' dedi. Cezaevinde şimdi 7'siyle birlikte bir koğuşta kalıyor. Hem suç örgütü lideri olan kişiyle İhsan Aktaş'la hem de bu örgüte dahil edilen herkesle nezarethanede tanışıyor. Ne bir telefon görüşmesi ne bir araya gelmesi ne bir baz kaydı ne bir görgü şahidi, hiçbir şey yok. Böylesine büyük bir yalan ve iftirayla karşılaştığı için de son derece üzgün. Ama şunu söylüyor ki öyle gördüm, suçsuz olmanın ve haklı olmanın direncini, ona verdiği gücü hissettim. Sağlık durumu iyi. Sadece uyuyamamış olmanın verdiği bir yorgunluk var. Onun dışında morali yerinde. Bu işin sonundan aklanarak çıkacağına hiçbir şüphesi yok. Bizim de bir şüphemiz yok. Ama bir kurgu var. Genç bir siyasetçi, CHP'nin rekor oyla Beşiktaş'ta seçilen başkanı, maalesef sırf bu yüzden cezalandırılıyor."

Akpolat'ın belediye çalışanlarına gösterdikleri dayanışmadan dolayı teşekkür edip, selamlarını ilettiğini, belediye hizmetlerinin de aksamamasını istediğini aktaran Özel, "En kısa zamanda çıkacağına ama bu itirazda ama takip eden süreçte özgürlüğüne kavuşacağına, işinin başına döneceğine bir şüphesi yok. O gün için de sabırsızlandığını söylüyor" ifadelerini kullandı.

Özel, bundan sonra yürütecekleri sürece ilişkin Akpolat'a bilgi verdiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Parti artık bundan sonraki süreçte elbette mitingde olacak, protestolar da yapılır ama bundan sonra öyle bu meseleye tepki göstermeyi falan çok aşan bir yerdeyiz. Bizzat Rıza Başkan'ın şahsında tüm CHP'lilerin kendilerinin ve ailelerinin itibarsızlaştırma süreciyle karşı karşıyayız. Suçsuz, günahsız birisine bir kurguyla alakasız bağlantılar kurmaya çalışarak, 'Efendim arabanı kasko fiyatının üstünde sattın.' Bana getirsinler kasko fiyatından araba satan bir tane örnek. Milyarlık bütçeleri yöneten insanları, arabasını 300 lira fazlaya satmakla falan suçluyorlar. Bu şartlar altında bu iktidara muhalif kimsenin ve bu ülkedeki hiç kimsenin anayasal can güvenliği, mal güvenliği ve en önemlisi devlete emanet olan itibarları artık güvence altında değil. Bu vakitten sonra atılacak her adım, bir an önce bu iktidardan kurtulmak ve sandığı getirmek üzeredir. Süreci iktidarı devralmak üzere kurguladığımızı söylemiştim. Başkana da söyledim. Başkana bugün hepimiz adına gelip burada bir bedel ödemek düştü. Ama sırf iktidara tutunabilmek, gündemi ele alabilmek, korku salabilmek, çağırdığı partisine davet ettiklerine, 'Orada güvende değilsiniz. Bak bu hale düşersiniz, bana gelin' diyebilmek için bir tenezzül meselesiyle karşı karşıyayız.''

Özel, sözlerini, "Kurtarma iradesi bu ülkenin ilk genel başkanının gönlüne İstanbul'da düştü, yola da buradan çıktı. Sonra Samsun'a çıktı, sonra bütün Anadolu'yu örgütledi. Önce kurtardı, sonra demokrasiyi kurdu. Bizim de bundan sonraki sürecimizin başlangıç iradesi İstanbul'da bugün ve bundan sonra yapacağımız toplantılarla şekillenecek ve 2025 yılı bu ülkenin kurtuluş yılı olacak. Elimizden geleni yapacağız, başaracağız. Tut ki başaramadık, bunu denemiş olmanın, buna zorlamış olmanın, üstümüze düşen her şeyi yapmanın onurunu paylaşırız. Ama eninde sonunda iyilik kazanır" şeklinde tamamladı.