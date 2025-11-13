Özel 'Çınar'ın intihar girişiminde bulunduğunu duyurmuştu: Başsavcılık'tan açıklama

CHP Grupbaşkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sultanbeyli mitinginde "Çınar" kod adlı gizli tanığın intihar girişiminde bulunduğu iddiasına dair video paylaştı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na 3 soru sordu. Emir, sosyal medya paylaşımında "Videoki kişi tanıyor musun? Gizli tanıklarınızdan biri mi? Hemen alt katındaki korkuluklarda ne işi var?" sorularını yöneltti.

Özel, gizli tanıklarla ilgili önemli iddialarda bulunmuş ve "Bu Çınar'la araları bozulmuş, bu Çınar'ın söylediği sözler, bu Çınar'a verilen vaatler, bu Çınar'ın attığı yalanlar birbiriyle örtüşmemiş. Bu Çınar'ı 7'nci kata almamaya başlamışlar. Bu Çınar 6'ncı katta intihara kalkışmış. Çınar’ın aylar önce verdiği ifadeleri ondan almışlar ‘İlke’ diye yeni bir gizli tanığa söyletmişler" demişti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de X hesabından söz konusu iddiayla ilişkili adliyede intihar girişimi videosu paylaştı. Emir, şöyle dedi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına sorular:



1- Videoki kişi tanıyor musun?



2- Gizli tanıklarınızdan biri mi?



3- Hemen alt katındaki korkuluklarda ne işi var?"

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık açıklamasında söz konusu kişinin Çınar ve İlke kod isimli kişilerden biri olmadığı, "yapılan açıklamaların dezenformasyon niteliğinde olduğu" ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca İmamoğlu suç örgütüne ilişkin yürütülmekte olan soruşturmayla ilgili olarak;

12/11/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel’in partisinin düzenlediği bir miting sırasında “ soruşturmayla ilgili Çınar Kod isimli bir gizli tanığın ifadesinin alındığını, sonrasında tanığa verilen vaatler, sözlerin tanığın yalanlarıyla örtüşmediğini, tanığın yedinci kata alınmamaya başlandığını, Çınar kod isimli adliyemizin altıncı katında intihara kalkıştığını, bu tanığın aylar önce söylediği ifadelerin kendisinden alınıp İlke kod isimli başka bir gizli tanığa söyletildiğini” beyan ettiği, yine aynı tarihte partinin grup başkanvekili Murat Emir tarafından sosyal medya hesabında Özgür Özel’in sarf ettiği sözlere ilişkin Adliyemiz içerisinde meydana gelen bir intihar girişimi vakasına ilişkin video paylaşıldığı anlaşılmıştır.

Konuyla ilgili yapılan araştırma sonucunda;

Sosyal medya hesabında paylaşılan videodaki olayın 26.08.2025 tarihinde gerçekleşen bir vatandaşımızın intihar girişimine ilişkin olduğu, olaya güvenlik görevlilerimizce müdahale edilerek şahsın ikna edilmek suretiyle intihardan vazgeçirildiği, şahsın suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Çınar ve İlke kod isimli, haklarında tanık koruma prosedürü uygulanan şahıslardan her ikisi de olmadığı, ayrıca soruşturma kapsamında İlke kod isimli tanığın ifade tarihinin 18/11/2024, Çınar kod isimli tanığın ifade tarihinin ise bahsedilen ifadeye çok yakın bir tarih olan 21/11/2024 olduğu, sonuç olarak yapılan açıklamaların dezenformasyon niteliğinde olduğu açıkça anlaşılmıştır."