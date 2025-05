Özel cins kayısı doludan olumsuz etkilendi

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, geçtiğimiz günlerde yağan doludan ilçedeki ''magador'' kayısılarının olumsuz etkilendiğini belirterek, "25 ton civarında kayısı rekoltesi bekliyorduk, dolu sonrası 15 ton civarındaki ürün zayi oldu" dedi. Yıldırımkaya, polikültür tarım yapan tek ilçesi Sultanhisar olduğunu, birçok meyve ve sebzenin ilçelerinde yetiştirilebildiğini belirtti. Yıldırımkaya, çok mağdur olduklarını kaydetti:

''Çayın haricinde bölgemizde her şeyi üretiyoruz biz. Devamlı kendimizi yenilemeye çalışıyoruz. Özellikle son otuz yıldır, çilek konusunda kapalı alanda üretim yapılıyor. Çilek üretiminde yılda aşağı yukarı yirmi bin tonluk bir üretimimiz var. Bu yıl özellikle kayısıya yöneldik. On beş gün önce bir akşamüstü bir yağmurla birlikte dolu yağdı. Yaklaşık yirmi dekar büyüklüğünde bir bahçemiz var. İçerisinde yaklaşık bin üç yüz elli ağacımız bulunuyor. Ne yazık ki bu ağaçların tamamı doludan etkilendi. Aşağı yukarı yirmi beş ton civarında ürün bekliyorduk. Şu an yaklaşık on beş tonu maalesef doludan zarar gördü. On ton civarında iyi kayısı çıkar mı bilemiyoruz. Gerçekten çok mağdur olduk."