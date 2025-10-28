Özel: Cumhuriyet daima ileriye bakar. Biz de onun baktığı yere!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesaplarından videolu paylaşım yapan Özel, "Cumhuriyet daima ileriye bakar. Biz de onun baktığı yere!" dedi.

Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet daima ileriye bakar. Biz de onun baktığı yere!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, kurucu kadrolarımıza, şehit ve gazilerimize sonsuz minnetle…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"