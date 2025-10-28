Giriş / Abone Ol
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet daima ileriye bakar. Biz de onun baktığı yere!" dedi.

  • 28.10.2025 21:53
  • Giriş: 28.10.2025 21:53
  • Güncelleme: 28.10.2025 21:56
Kaynak: Haber Merkezi
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesaplarından videolu paylaşım yapan Özel, "Cumhuriyet daima ileriye bakar. Biz de onun baktığı yere!" dedi.

Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet daima ileriye bakar. Biz de onun baktığı yere!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, kurucu kadrolarımıza, şehit ve gazilerimize sonsuz minnetle…
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"

