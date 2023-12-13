Özel-DEM Parti ziyareti: "İşbirliği teklifi yapılmadı, bölgelere göre değerlendirme yapılacak"

CHP Lideri Özgür Özel, DEM Parti ziyaretinde açık bir işbirliği teklifinde bulunmadı. DEM Parti kaynakları ise olası bir ittifakın bölgelere göre değerlendirileceğini, yerel seçimlerde, “Kazandırma stratejisin” uygulanacağını kaydetti

Mustafa BİLDİRCİN



CHP Lideri Özgür Özel’in DEM Parti ziyaretinin arka planı netleşmeye başladı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Özgür Özel görüşmesinde 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de gündeme geldiği öğrenildi.



Özel’in görüşmede, açık bir işbirliği teklifi yapmadığı bildirildi. Yerel seçimlerde olası bir CHP-DEM Parti işbirliğinin bölge bölge değerlendirileceği belirtildi.

OLUMLU MESAJLAR

DEM Parti kaynakları, CHP Lideri Özgür Özel ile yapılan görüşmeyi genel itibarıyla olumlu değerlendirdi. Kaynaklar, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini ifade etti. CHP kaynakları ise görüşmenin ardından, “DEM Parti ile her türlü konuyu tartışmaya açığız” mesajını verdi.

BÖLGELERE GÖRE İŞBİRLİĞİ

Edinilen bilgiye göre DEM Parti, yerel seçimlerde işbirliğine yönelik başka partilerle de görüşmeye kapıyı kapatmayacak. Olası işbirlikleri, bölgelerin seçmen profiline göre değerlendirilecek.



KAZANDIRMA STRATEJİSİ



DEM Parti'nin, Kürt partilerinin yanı sıra Saadet Partisi ve DEVA Partisi gibi partilerle de görüşmesi bekleniyor. Yerel seçimlerde, “Desteklenecek adayın” partisinin, bölgelere göre değişebileceği iddia ediliyor. DEM Parti’de, “Kazandırma stratejisi” yürütülmesi görüşü ağır basıyor. Nihai kararın, Cumartesi günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi Toplantısı’nda netleşmesi bekleniyor.

BAŞARI DİLEKLERİ



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşmesinin ardından şu değerlendirmelerde bulundu:



“DEM Partisi’ni Genel Merkezi’nde ziyaret ettik. Daha önce Meclis’te görev yaptığım her aşamada da şunu vurgulamıştım. Siyasi partilerin arasındaki diyalog hem o ülkenin demokrasisi açısından, hem o parlamentonun üretkenliği açısından, hem de o ülkedeki toplumsal barış açısından en önemli temel taşlarından bir tanesidir ve olmazsa olmaz. Biz kurultayımızı yaptık, biz kurultayımızı yaptıktan sonra Sayın Eş Genel Başkanlarım arayarak kutlamışlardı. Sonra takvime baktığımda onlar da bizden hemen önce kurultaylarını yapmışlardı. Bizim o kurultay yoğunluğu içinde partimizden bir hayırlısı olsun ziyareti gerçekleşmemişti. Ben bugün heyetimizle birlikte o ziyareti gerçekleştirdim. Tabii ki görevlerinde başarılar diledik. Karşılıklı başarı dileklerini ifade ettik. Ama Sayın Eş Genel Başkanın da ifade ettiği gibi, bir araya gelmişken yapmamız gereken bir şeyi yaptık.



DİYALOĞUMUZ SÜRECEK



Türkiye'yi ve dünyayı değerlendirdik. Önümüzdeki süreci değerlendirdik. Çok verimli ve yapıcı görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Bundan sonraki süreçlerde de diyalogumuz, karşılıklı görüşmelerimiz sürecek. Biz bu diyaloğun ve görüşmelerin Türkiye demokrasisine çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.”