Özel, DEM, Saadet ve İYİP ile görüşecek

Haber Merkezi

CHP lideri Özgür Özel’in bu hafta yoğun bir görüşme trafiği var. Salı günü DEM Parti Eş Genel başkanları ile görüşecek. Görüşmenin ana gündemi Suriye’deki gelişmeler olacak. Özel bu hafta İYİ Parti ve Saadet Partisi lideri ile de bir araya gelecek.

Özel, salı günü DEM Parti Eş Genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya gelecek. Görüşmede Suriye’deki gelişmeler ele alınacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve beraberindeki heyet de hafta başında CHP Genel Merkezi’nde olacak. CHP lideri, geçtiğimiz hafta yeniden genel başkan seçilen İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nu da ziyaret edecek. CHP, 31 Ocak’ta da İstanbul’da Demokrasi ve Toplumsal Barış Konferansı düzenleyecek. AKP ve MHP dahil süreç komisyonundaki tüm partilerin davet edildiği konferansta Terörsüz Türkiye süreci kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

Konferans cumartesi günü İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirecek. Konferans, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açılış konuşmasıyla başlayacak ve 4 oturumda gerçekleşecek. Akademisyen, siyasetçi, STK’lardan katılımcılar olacak. Konferansta ikinci oturuma Terörsüz Türkiye hedefiyle TBMM’de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda yer alan milletvekilleri katılacak. Komisyonda bulunan siyasi partilerin hepsi davet edildi.