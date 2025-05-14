Özel: "Demokratik adımlar atarsanız yanınızdayız, kirli pazarlıklar yaparsanız karşınızdayız"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir Belediyesi Kırmızı Bayrak Projesi tanıtım programında konuştu.

CHP Genel Başkanı burada yaptığı konuşmada, partisinin bu akşam (14 Mayıs Çarşamba) düzenlenecek Silivri mitingine çağrı yaptı.

Özel konuşmasında "Demokratik adımlar atarsanız yanınızdayız, kirli pazarlıklar yaparsanız karşınızdayız" dedi.

Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "En geç bir ay sonra insan içine çıkamayacaklar" ifadelerini hatırlatarak "Ne oldu? 55 gün geçti, 'Bir ay sonra' dediği hiç olmadı. Ama şimdi bugün yeni bir şey söylüyor" ifadelerini kullandı.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"19 Mart darbesine meydan meydan direniyoruz. İkisinden de vazgeçmiyoruz. Şunu bilinmesini isterim. En büyük hayalleri, hizmet aksar mı? Beşiktaş'ta gördünüz. Her imkanı, yani belediyenin maddi imkanlarını kendi ellerinde bulundurdukları kamu gücünü acımasızca kullanarak elimizden almaya, yaptığımız ihaleleri yapamaz hale getirmeye, "Vay efendim bir de bir yandan işçilerin haklarıyla ilgili birtakım aksamalar olsun ve hizmet aksasın.

Hemen desinler ki: 'Bakın işte CHP bu işi yapamıyor.'

"FATURAYI HALK KESER"

Bununla ilgili bu yaz daha çok uğraşacaklar. Daha çok gayret sarf edecekler. Belediyenin hizmetleri aksasın ki buradan CHP'nin halktan, milletten gördüğü büyük teveccüh akamete uğrasın, kesintiye uğrasın, zaafa uğrasın istiyorlar. Ama şu kadarını söyleyelim.

Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bir, milletimize, halkımıza derdimizi anlatmakta biz onların kumpaslarıyla aramıza bir engel sokmayız kumpasları yüzünden.

İkincisi, millet en ufak bir aksama olduğunda bunu genç, çalışkan, özverili, 6 tanesini hapiste tuttukları, geri kalanına her türlü zorluğu çıkardıkları belediye başkanlarımızdan değil, Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti'nin hasetliğinden olduğunu bilir.

Faturayı doğru yere keser. Herkes bunu böyle bilsin.

Biz aksama olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Büyük bir dayanışma göstereceğiz. Emekçilerimizle, onların örgütlü oldukları sendikalarla da yapıcı diyaloglar içindeyiz. Böyle olmayı isteriz. Ve kim ne yaparsa yapsın bu zor günlerden kurtulacağız.

Fotoğraf: CHP

"BELEDİYELER ÜZERİNDEKİ SİYASİ BASKILARINI KALDIRMASI LAZIM"

Bugün Sayın Erdoğan grup konuşması yaptı. Konuşmasında Yerel Yönetim Yasası'nı yeniden görüşme teklifinde bulunmuş. Biz gerçekten bunun çok uzun süredir Sayın Zeybek tarafından gündeme getiriliyor. Tüm siyasi partilere bu konuda ziyaretlerde bulunuldu. Sayın Bakan'la yaptıkları ziyaretlerde de konuşuldu. Bu yasanın mutlaka el birliğiyle ve AK Partili, MHP'li, CHP'li, İyi Partili, Yeniden Refah Partili, Demirli belediye başkanlarının müşterek görüşleri ve talepleri alınarak, yerel yönetimler güçlendirilerek, üzerlerindeki vesayet baskısı ortadan kaldırılarak hayata geçirilmesi lazım. Tabii bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı yapıcı uyarılar dikkate alınmadığı için ortaya çıkan sistemik zorluklar bir yana, bir yandan Erdoğan'ın belediyeler üzerindeki siyasi baskılarını ortadan kaldırması lazım. Ben, Erdoğan'ın teklifine elbette diyoruz. Biz bir yasa çalışılacaksa hep birlikte oturulur, çalışılır. Ama önce İstanbul'a yolladığınız bir siyasi var.

İstanbul'da, Çağlayan Adliyesi'nde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak. Dünyanın hiçbir yerinde başsavcılar siyasi olmaz. Bu başsavcı geçmişte İstanbul'da çok tartışmalı kararlar alan bir Ağır Ceza Reisiydi. Çok yanlış işler yaptı. Mahkeme mahkeme gezdirdiniz, adaleti katlettiniz, sonra alıp ödüllendirdiniz. Nereye gitti? Bakan yardımcılığına. Siyasi bir pozisyona. Bu kişiyi ekim ayının ilk yarısında alıp İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yaptınız. Anayasa açıkça diyor ki: "Yapamazsınız." Yani bir başsavcı, daha doğrusu bir hakim ya da bir savcı siyasi bir göreve giderse, hatta aday olursa, hatta aday adayı olursa ne yaptı? Tuttu bir tane savcı bir partiden aday adayı oldu, bir daha dönemiyor. Ama siz bir hakimi en siyasi makam olan bakan yardımcılığı makamına getirdiniz. Ama 'Anayasa yazılıyorken bakan yardımcılığı yoktu.' diye aday adaylığında yasak olan şeyi, görevi yapan kişiyi alıp İstanbul'a Cumhuriyet Başsavcısı yaptınız. Bu olmaz. Bu kişi talimatınızla siyasi bir operasyon yürüttü.

"ARKADAŞLARIMIZIN BİR AN ÖNCE SERBEST KALMASINI BEKLİYORUZ"

Belediye Başkanı ve Kartal Belediye Başkanı, Onursal ve Gökhan Başkan yan yana oturuyorlar. Yanlarında birçok belediye başkanımız da var. İkisinin birer belediye başkan yardımcısı ve toplam 8 belediyede, 10 belediye meclis üyemiz güya, güya 'Cumhuriyet Halk Partili belediyeler batıdaki Kürtleri belediye meclislerine taşıyıp onlara temsiliyet hakkı verdiler.' diye tanımlanan, güya suç olan son derece demokratik bir adımdan dolayı, yani bu Ataşehir'de Kürtler var. Onların bir kanaat önderini bulalım, onu belediye meclisimize koyalım. Hem biz Kürtlerden oy alalım hem de Kürtler kendilerini belediyede temsil ediliyor istesinler. Bu işi yapan kim? Vallahi Onursal Adıgüzel değil. Bu işi yapan Gökhan Yüksel değil. Bu işi yapan biziz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Merkezi. 'Kent Uzlaşısı' denen laf, DEM'in sözü. Biz onu da kullanmıyoruz. 'Ataşehir İttifakı' diyoruz. Belediye listemizde eski AK Partililer var, 'AK Partililerin eski seçmeninden oy alalım.' diye. MHP'liler var. İyi Parti'ye yakın isimler var ve geçmişte DEM'de siyaset yapmış bir belediye meclis üyesi var. Bunu suç gösterip operasyon yaptılar. DEM demeye utandılar, başka isim koydular. Aldılar içeriye koydular arkadaşlarımızı. Şimdi bu mayıs ayının sonunda yargılamalar var, 22'sinde, 24'ünde. Kıymetli arkadaşlarımızın bir an önce serbest kalmasını bekliyoruz.

"TRT İFTİRALARI VERİYOR, YANITLARINI VERMİYOR"

Yahu Abdullah Öcalan'ın kurduğu parti, ne o? PKK. DEM değil, PKK. O partiyle müzakere yürütüyorsunuz. Abdullah Öcalan'a ağız dolusu teşekkür ediyorsunuz. PKK'lıların yaptığı faaliyetler son buluyor. Onlara ceza kanununda düzenlemeler konuşuyorsunuz. Bir kısmı oraya gidecek, bir kısmı buraya gidecek, bir kısmı gelecek. Geçmişte PKK'da da değil, DEM'de siyaset yaptı diye belediye meclis üyemizi ya da Halkların Demokratik Kongresi toplantısına katıldı. Onların bir terör örgütü olmadığına dair onlarca mahkeme kararı var. Belediye meclis üyelerimizi içeride tutuyorsunuz. Başkan yardımcılarımızı içeride tutuyorsunuz. Bunun ileri tutar tarafı yoktur. Erdoğan'ın bugün attığı adıma cevabımız şudur: Adım atacaksanız, bütünsellik içinde adil, adaletli bir adım atın. Tutuklu yargılamayı istemiyoruz bütün arkadaşlarımız için. TRT'den canlı yayın istiyoruz. Çünkü TRT iftiraları veriyor, yanıtlarını vermiyor. Canlı yayında yargılama istiyoruz. Hodri meydan! Biz arkadaşlarımıza güveniyoruz. Onlara kefiliz. Hadi bakalım TRT! Kendine güveniyorsan iftiraları akşamleyin, bütün gece döndürüyorsun, cevapları dinleyin de utanın bakalım. Bugün 55. gün, 55. gün.

"MİLLETİN GÖNLÜNDE BERAT ETMİŞ İMAMOĞLU'NU İFTİRALARLA MAHKUM EDEMEZSİN"

55 gün bugün. Ve Tayyip Bey 55 gün önce dedi ki bana: 'En geç bir ay sonra insan içine çıkamayacaklar.' Allaha şükür, Esat paşalıların gözünün içine bakıyorum, arasındayım. 'Birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar.' Bak bütün belediye başkanlarım yan yana, birbirimizin yüzüne gözüne bakıyoruz. Yarın Ekrem Başkan'ı Silivri'de ziyaret edeceğim, selamınızı götüreceğim. Sizin gözünüzün içinden aldığım selamı Ekrem Başkan'ın gözünün içine baka baka söyleyeceğim. Ne oldu? 55 gün geçti, 'Bir ay sonra' dediği hiç olmadı. Ama şimdi bugün yeni bir şey söylüyor.

Diyor ki: 'Efendim, güya, güya ispatlayacaklardı. Şimdi bir suç örgütü ortaya çıktı. Bu suç örgütünün başı İstanbul'da. Kolları Anadolu'da bir ahtapot gibi. Bazı kolları yurt dışında. Milli güvenliğe bile tehdit oldukları ortaya çıktı.' Hani bir ay içinde çıkacaktı? Ne çıktı? Hangi belge çıktı? Hangi bilgi çıktı? Bir tek umudun var, insanları çoluğuyla çocuğuyla tehdit edip 'İtirafçı ol' diye iftiracılığa zorluyorlar. Onu da başaramadılar. Oradan bir tane ifade almış bir şey yok. Buradan bir tane ifade almış bir şey yok. Olsa ne yazar? Olsa ne yazar? Sen adamı tutup, kadını tutup, '30 yıl seni içeride tutarım ama at iftirayı Ekrem'e, çocuklarının yanına koş' deyip de bunu içeride bulunan 100'e yakın kişiye defalarca söyleyip de içinden biri yılıp da evladı için, hasta anasına kavuşmak için senin iftiranı itiraf diye imzalasa ne yazar? Sen milletin gönlünde artık berat etmiş olan Ekrem İmamoğlu'nu iftiralarla mahkum edemezsin. Olmayacak bu. Olmayacak bu.

SİLİVRİ MİTİNGİNE ÇAĞRI

Demokratik adımlar atarsanız, sorunları çözersek biz buradayız. Kirli ve gizli pazarlıklarla Kıbrıs'ı, Filistin'i, vatanı satarsanız tam karşınızdayız kardeşim.

O yüzden 180 derece, 180 derece, 180 derece terse gidenlerin siyasetiyle, geri vitesçilerle birlikte değil, milletimizle birlikte çözümü de, barışı da savunmaya devam edeceğiz. Doğru zemin Meclis'tir. Özgüvenimiz yüksektir. Arkadaşlarımız içinde, tüm siyasi tutsaklar için de, Ekrem Bey içinde, mutlaka ve mutlaka Ümit Özdağ içinde, Selahattin Demirtaş içinde özgürlük istiyoruz.

Serbestçe yapılacak özgür bir seçimde millet cumhurbaşkanı kim olacaksa onu seçsin, onu istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Bugün akşam ben Silivri'deyim. İstanbul'un bütün demokratlarını, Silivri'de bulunan Ümit Özdağ'a sahip çıkmak isteyen Zafer Partilileri de bu süreçte 'Demokrasi olsun, bütün tutsaklar serbest kalsın' diyen DEM Partilileri de, Cumhuriyet Halk Partilileri de hep birlikte demokrasiyi savunmak, Silivri zindanlarına sesimizi duyurmak, karşımızdaki otoriter rejime demokrasi ittifakı olarak karşı çıkmak üzere 20.30'da Silivri'ye davet ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. En iyi günlerde görüşeceğiz. Hep beraber başaracağız,