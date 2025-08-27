Özel'den Akın Gürlek'e: "Aziz İhsan Aktaş’ın çalıştığı AK Partili belediyelere git de göreyim”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerini sürdürüyor.

Bu haftaki mitingin adresi ise İnan Güney’in tutuklandığı Beyoğlu oldu.

Seçilmiş Beyoğlu Belediye Başkanı Güney’in Silivri’deki hücresinden yazdığı mektubu, vatandaşlarla büyük kızı Ela buluşturdu.

Güney’in kızları Dilara ve Zeynep Lara’nın babalarına seslenişleri vatandaşlara duygusal anlar yaşattı. Güney’in küçük kızı Zeynep Lara’nın, “Babamın Silivri'den burayı izlediğini biliyorum. Babam geldiği gibi onu kucaklayıp öpeceğim. Babam geldiği gibi Beyoğlu halkının yanına geri dönecek. Babamın geleceğini biliyorum. O bizi asla yalnız bırakmadı, bırakmayacaktır. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz,” sözleri büyük alkış aldı. Güney’in ortanca kızı Dilara da duygularını, “Sevgili babacığım; ben bugün burada dimdik duruyorsam, bu sana olan koşulsuz güvenimden. Seni çok seviyorum. Her zaman arkandayım,” sözleriyle dile getirdi. Silivri’de tutulan Beyoğlu Belediyesi özel kalem müdürü Seyhan Özcan’ın mektubunu ise 17 yaşındaki oğlu Aras Çetin dile getirdi. İmamoğlu’nun Silivri’den “Altıncı Daire”ye yolladığı mektubu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu. Çelik, konuşma yapacağı otobüse, önceki buluşmalarda olduğu gibi, üzerinde “İmamoğlu’na özgürlük” yazan dövizle çıktı.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN SİLİVRİ'DEN MESAJ: "BİR KİŞİ KAYBEDECEK HERKES KAZANACAK"

Mitingde daha sonra tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu mektubu okundu.

İmamoğlu, Çelik tarafından kamuoyu ile paylaşılan mektubunda şunları söyledi:

“İstanbul’un kalbi Beyoğlu’nun güzel insanları, benim yiğit hemşerilerim; kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, canım çocuklar… Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Her birinizi hasretle kucaklıyorum. Bugün, İnan Güney Başkanımla birlikte orada olmalı, yeni projelerin temelini atmalı, yeni hizmetler başlatmalı, yeni açılışlar yapmalıydık. Ama buna izin vermediler. Çünkü, bizleri ve diğer belediye başkan ve yöneticisi arkadaşlarımızı tutuklayanlar, bizim iş başında olmamızdan korkuyorlar. Çünkü biz işimizin başında olunca, onların gerçek yüzleri daha net görülüyor. Bizler; icraatçı, halkçı, milletin parasını millete veren, milletin hakkını yemeyen, yedirmeyen yöneticileriz.”

“İKTİDAR EKONOMİYİ BATIRIP, VATANDAŞI HER GÜN DAHA FAZLA YOKLUĞA, YOKSULLUĞA SÜRÜKLERKEN, VATANDAŞIN YANINDA HEP BİZ OLDUK”

“İktidar ekonomiyi batırıp, vatandaşı her gün daha fazla yokluğa, yoksulluğa sürüklerken, vatandaşın yanında hep biz olduk. Vatandaşlarımızın geçim derdini hafifletebilmek, hayatlarını biraz olsun kolaylaştırabilmek için ne gerekiyorsa yaptık. 2019’da, ‘İmamoğlu gelirse sosyal yardımları kesecek’ diye yalan söyleyenler, şimdi bu konuyu ağızlarına alamıyorlar. Çünkü kesmek, azaltmak bir yana; onların sosyal yardımlar için ayırdığı bütçeyi, biz, tam 6 kat artırdık. İstanbulluların geçim derdini hafifletmek için, onlardan 6 kat daha fazla para harcadık. Yalnız sosyal destek ve yardımlarda değil; her türlü icraatta, yatırımda, hizmette bizden öncekilerden misli misli fazla iş yaptık. Çünkü milletin parası, israfçının, rantçının cebine gitmedi. Biz, milletin parasını sadece millete verdik.”

“BU GECE SALIVERİLSEK, YARIN SABAH İSTANBUL SOKAKLARINDA ALNIMIZ AK, BAŞIMIZ DİK DOLAŞIRIZ"

“İşte bu nedenle, ben ve diğer tutuklu arkadaşlarım bu gece salıverilsek, yarın sabah İstanbul sokaklarında alnımız ak, başımız dik dolaşırız. Hemşerilerimizle kucaklaşır, hasret gideririz. Bizim, vatandaşlarımıza ve bağımsız yargıya veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok. Ama onlar; batırdıkları ekonominin, bitirdikleri devletin, yok ettikleri adaletin hesabını asla veremezler. Onlar; işsizliğe, yoksulluğa mahkum ettikleri, umutsuz, güvencesiz bıraktıkları milyonlarla yüzleşemezler. O yüzden de çarşıda, pazarda, sokakta, meydanda dolaşamıyorlar. Biz, milletin parasına gözümüz gibi baktığımız için onca iş yapabildik.”

“İKTİDAR DA GERÇEĞİ GÖRÜYOR”

“Beyoğlu’nda yaptıklarımızı sizler çok iyi biliyorsunuz. Meydanları düzenledik; tarihi eser restorasyonunda rekorlar kırdık; kütüphaneler, spor merkezleri, yurt ve kreşler açtık; kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirdik; devasa ulaşım ve altyapı yatırımları yaptık. Bu icraatçı ve halkçı karakterimizle ülkeyi yönettiğimizde, hayatın nasıl hızla kolaylaşıp, güzelleşeceğini milletimiz görüyor. İktidar da gerçeği görüyor. Kurdukları bu kirli menfaat düzeninin sonunun geldiğini, bir daha asla seçim kazanamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Sandıkta kazanamayacakları seçimi, emirleri altına aldıkları bir avuç yargı mensubu aracılığıyla kazanmanın derdine düştüler. İktidar seçim, millet geçim derdinde.”

“HERKES İÇİN VE HER YERDE, ÖNCE ADALET, ÖNCE HÜRRİYET GELECEK”

“Gerçeklerden bu kadar kopan, milletin haline bu kadar yabancılaşan hiçbir iktidar ayakta kalamaz. Bunlar da kalamayacak. Günü gelecek; bir bayram sabahına uyanır gibi, seçim sabahına uyanacağız. O günün akşamında, adalet ve hürriyet rüzgarları esmeye başlayacak bu güzel memlekette. Herkes için ve her yerde, önce adalet, önce hürriyet gelecek güzel memleketimize. Bir şahsın, bir partinin değil; birliğin ve kardeşliğin, adaletin ve hürriyetin, bolluğun ve refahın iktidarını kuracağız. Bir kişi kaybedecek, bir millet kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

ÖZGÜR ÖZEL: "İNAN GÜNEY'İN ÇOCUKLARININ MASUMİYETİNE YENİLECEKSİNİZ"

Beyoğlu buluşması CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasıyla devam ediyor…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" miting serisinin 50'ncisini Şişhane Meydanı'nda gerçekleştirdi. Özel, burada yaptığı konuşmada, "İstanbul'un kalbinin attığı yerdeyiz. Bu akşam Beyoğlu'ndayız. Tam 161 gün ve 161 gece hep birlikte cumhuriyetin kurulduğu bu topraklarda çok partili rejime geçildiği günden beri milletin iradesine sahip çıkan, milletin kararlarını sahiplenen, ona saygı duyan bir parti olarak İstanbul'un iradesine, İstanbul'un seçtiğine ve milletimiz takdir ederse bir sonraki cumhurbaşkanına, bir sonraki iktidara yapılan darbeye direniyoruz. Dolmaz denen bir meydana sığmadık, taşıyoruz. 161 gece önceydi. Ekrem Başkan'ın 31 yıl önce aldığı diplomasını sırf cumhurbaşkanı adayı olamasın diye iptal ettiklerinin ertesi günü. İstanbul'un üç kez üst üste seçtiği belediye başkanına sabahın 6'sında yüzlerce polisle evine gelip, gözaltına alıp İstanbul'un iradesine ipotek koymaya çalıştıkları gün bunu bir darbe girişimi olarak nitelendirdik. Bu darbeye direneceğiz dedik" ifadesini kullandı.

GÜNEY'İN VE AİLESİNİN FOTOĞRAFI YENİDEN ASILDI

Özel, miting öncesi Beyoğlu Belediye Başkanlığı binasından indirilen İnan Güney ve ailesinin fotoğrafının miting esnasında yeniden Belediye Binasına asılması üzerine, "İnan Başkan'ın değerli eşinin, evlatlarının fotoğrafına tahammül edemeyenler görsün. İnan Güney suçsuzdur. İnan Güney onurumuzdur. Ona sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Şu resme tahammül edemeyenlere, buraya polis yollayıp o resmi oradan kaldırtanlara, Beyoğlu en güzel cevabı veriyor" dedi. Özel, "İnan Güney'e ve Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmamızdan korkanlar metroları kapatmışlar, otobüsleri durdurmuşlar. İşte bu meydan gösteriyor ki, biz haklıyız, biz güçlüyüz, biz masumuz. İçeride boşu boşuna tutulan arkadaşlarımızın eşlerinin, annelerinin, evlatlarının gözyaşlarında boğulacaksın" diye konuştu.

Özel, bugün 50'nci mitinglerini yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"99 DALGA DA YAPSANIZ BURADAYIZ, AYAKTAYIZ"

"Bu bir siyasetçinin, bir genel başkanın başarabileceği bir iş değildir. Bu, ancak sizin gibi yiğit insanların cesaret verdiğinde birimizin yapacağı bir iştir. O birimiz gücü kendinden değil, meydanlardan alıyor, haklılıktan alıyor, sizlerden alıyor. Bugüne kadar 10 milyon kişi meydanlarda Ekrem Başkan'a sahip çıktı, arkadaşlarımıza sahip çıktı, Eylemdir, ne zaman sonuç alırsa o gün bitecek. Buradan Erdoğan'a ve onun yargıdaki aparatlarına sesleniyorum. Bizi yıldıramazsınız. 9 dalga yaptınız, 99 dalga da yapsanız buradayız, ayaktayız, eylemdeyiz. Bu ilçede yapılan seçimler hep tarihi sonuçlar doğurmuştur. Bu ilçede Recep Tayyip Erdoğan milletvekili adayı olmuştur, kazanamamıştır. Beyoğlu Belediye Başkan adayı olmuştur, kazanamamıştır. Ama dedesi Beyoğlu Belediyesi'nde süpürgeci olan, babası Beyoğlu Belediyesi'nde şoför olan, kendisi Beyoğlu Belediyesi'nin garajlarında büyüyen İnan'ımız yüzde 50 oyla belediye başkanı olmuştur.

"BÜTÜN TÜRKİYE'YE ÖRNEK GÖSTERDİK"

Ben İnan kardeşimi Gezi Parkı'nın bulunduğu ilçenin başkanı olarak İstiklal Caddesi'ndeki ilçe binamızda tanımıştım. Gözlerindeki kararlılığı, o kara kaşında, kara gözündeki inancı, partiye, ülkeye bağlılığı görmüştüm. İnan, o dönemde hepimize bütün Türkiye'ye Beyoğlu'nda ev sahipliği yaptı. Seçildiği günden beri bütün baskılara rağmen, 17 ay boyunca elinden gelenin fazlasını yaptı. İnanın, öyle işler yaptı ki bütün Türkiye'ye örnek gösterdik."

Özel, Güney'in Beyoğlu'ndaki bütün okullar için başlattığı su sebili ve arıtma projesini anlatarak, "Duyunca dedim ki 'İnan, bunu bütün belediyelerimizin yapması lazım.' Bütün Türkiye'ye yaydık. Tayyip Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanı'na söylüyorum. Türkiye'de eğer valinin engel olmadığı, ilçe milli eğitim müdürünün engel olmadığı, okul müdürünün engel olmadığı bir yer varsa ve orada su parayla satılıyorsa bize yazıklar olsun. Çağırın, oraya geleceğiz, İnan'ın hatrına o okulda suyu bedava yapacağız. Bunu bütün Türkiye'ye yaydık. Ama valileri, milli eğitim müdürlerini korkutuyorsunuz, okul müdürlerine baskı yapıyorsunuz. Buradan Türkiye'deki bütün okul müdürlerine söylüyorum. İyi su, zenginin çocuğuna parayla satılıp, yoksulun çocuğu çeşmeden su içiyorsa, size yazıklar olsun. Çağırın, biz yapmazsak, bize yazıklar olsun. Hodri meydan" ifadesini kullandı.

Özel, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin MHP'nin seçmenlerine sesleniyorum. İnan Güney'i, yüzde 50 oyla göreve seçti Beyoğlu. Birileri de geçen hafta aldı, onu Silivri'ye götürdü. Sanki İnan, burada bir kusur yapmış gibi bir hava yaratıyorlar. İnan'ın burada herhangi bir kusuru yok. Daha önce de yapılmış bir kusuru yok. Geçmişte görev yaptığı bir belediye şirketinde, o belediye şirketinin lehine işler yaptığı için, o belediye şirketini kara geçirdiği için, doğru işler yaptığı için Aziz İhsan Aktaş denen adama iftira attırarak tutuklama yaptılar. Aynı Aydın'da yaptığı gibi bir siyasi kapkaçla, bir siyasi yankesicilikle bu belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nden alıp bir AK Partiliye vermek istedi. Hesap neydi? Belediye Meclisi'nde biz 16'yız. AK Parti 14. İnan içeriye gidince bir belediye meclis üyemiz taraf değiştirirse, kendisine yapılan baskıya teslim olursa, kendisine yapılan teklife kapılırsa, o yapılan ahlaksız teklife göz kırparsa belediye AK Parti'ye geçiyordu. Bunun oylaması yapıldı. 16 belediye meclis üyemiz var, kapalı oylamada 16 oy çıktı."

Özel, Beyoğlu Belediyesi'nin 16 CHP'li Meclis üyesini otobüsün üzerine çağırırken, "Rüşvete kanmayan, baskıdan yılmayan 16 kahraman belediye meclis üyemizi davet ediyorum. Onlarla ne kadar övünseniz azdır. Aileleri onlarla ne kadar gurur duysa hakkıdır. Onlar rüşvete dönüp de bakmayan, tehditten yılmayan, hapisten korkmayan, sizin iradenize sahip çıkan 16 kahramandır. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum. Aynı numarayı bize Antalya Manavgat'ta yaptılar" ifadesini kullandı.