Özel'den AYM'nin Tayfun Kahraman kararı sonrası çağrı: Tartışma bitmiştir, bir an önce tahliye edilmelidir

Anayasa Mahkemesi'nin Tayfun Kahraman hakkında verdiği ikinci hak ihlali kararının ardından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kararın derhal uygulanmasını ve Kahraman'ın tahliye edilmesini istedi.

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa Mahkemesi, 4 yıldır hepimizin yerine hapis yatan yol arkadaşımız Tayfun Kahraman hakkında hak ihlali kararı vermişti. Ama tüm kurumlar için bağlayıcı olan bu karara mahkeme uymuyordu.

Anayasa Mahkemesi bu kez bir kez daha, üstelik oy birliği ile hak ihlali kararı verdi. Tüm üyelere teşekkür ediyor, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyoruz.

Yani artık tartışma bitmiştir. Tayfun Kahraman bir an önce tahliye edilmelidir. Meriç eşine, Vera babasına, bu memleket dürüst bir evladına kavuşmalıdır. Türkiye bir Anayasa devletidir. Anayasa Mahkemesi’nin kararı bir an evvel uygulanmalıdır!"

Anayasa Mahkemesi, 4 yıldır hepimizin yerine hapis yatan yol arkadaşımız Tayfun Kahraman hakkında hak ihlali kararı vermişti. Ama tüm kurumlar için bağlayıcı olan bu karara mahkeme uymuyordu.



— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 2, 2026

NE OLMUŞTU?

Tayfun Kahraman, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle, "bireysel başvuru hakkı" ile "adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkı"nın ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne yeniden başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi ise Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle yaptığı bireysel başvuruda yeniden ihlal kararı vermişti.