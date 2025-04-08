Özel'den Bahçeli yanıtı: Cumhur İttifakı, Erdoğan'ı aday göstermemekte kararlı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklama ile erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı. Bahçeli'nin açıklamasında, "Cumhur İttifakı'nın ortak iradesinin seçimlerin zamanında yapılması yönünde olduğunu" kaydetti.

CHP’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ile birlikte erken seçim talebini de içeren imza kampanyasını da hedef alan Bahçeli, "Hiç kimse boşuna imza toplayıp erken seçim hayali kurmamalıdır. Türk milletinin muarazam desteğiyle seçilen Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi görevinin başındadır" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN ADAY OLAMAZ

Bahçeli’ye CHP'de ilk tepki CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, zamanında yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağını vurguladı.

Özel, Bahçeli’nin sözlerinin Erdoğan'ın aday gösterilmeyeceği şeklinde yorumlanacağını belirterek, "Bizim Ekrem İmamoğlu, sizin adınız kim? Süleyman Soylu mu, Hakan Fidan mı İbrahim Kalın mı?" diye konuştu.