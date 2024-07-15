Özel'den Çeşme'de yaşamını yitiren yurttaşlar için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çeşme'de ormanlık alanda çıkan yangında hayatını kaybeden yurttaşlar için başsağlığı mesajı yayınladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çeşme'de ormanlık alanda çıkan yangında hayatını kaybeden yurttaşlar için başsağlığı mesajı yayınladı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yangında hayatını kaybeden yurttaşlar için "İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaşamını yitiren 3 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" mesajını yayımladı.

ÖLENLERİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Öte yandan hayatını kaybedenlerin Mesut Coşkunöz (68), Hilmi Coşkunöz (40) ve Mine Elmas (35) oldukları öğrenildi. Mesut ve Hilmi Coşkunöz’ün akraba oldukları belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Yangın, saat 11.40 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Delikli Koy mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Plajda ve çevredeki vatandaşların yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Yangında 3 kişi yaşamını yitirirken 5 kişi tahliye edildi. Yangınla ilgili 4 kişi ise gözaltına alındı.