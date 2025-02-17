Özel'den CHP kurultayının iptali için dava açan Savaş'a tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP kurultayıyla ilgili davacı olmasını değerlendirdi.

Özel, "Bu, AK Parti’nin muhalefeti meşgul etme stratejisinin bir parçasıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Gelecek Partisi'ne iadeiziyarette bulundu. Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ve Ensar Aytekin eşlik etti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Özel'i kapıda karşıladı. Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından iki lider ortak basın açıklaması yaptı.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın CHP Kurultayı’na yönelik açtığı davaya ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

“CHP, bundan bir buçuk yıl önce Türkiye’nin gözünün önünde son derece demokratik bir kurultayı önce mahallelere sandık kurarak, mahalleden ilçeye, ilçeden ile sonra büyük kurultaya gelerek gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde, Meclis’te milletvekili bulunan siyasi partiler içerisinde liderini çoklu yarışla değiştirebilen ilk parti oldu. Bu da Türkiye demokrasisi açısından övünç vesilesi olarak hepimizin hafızalarında yer aldı. Bütün itiraz süreçleri geldi ve geçti. Zaten o süreçlerde hiç böyle iddialar ortaya atılmamıştı. Ama üç ayda bir Sayın Erdoğan, bu kurultaya bir niteleme sıfatı takıp tartışma başlatmaya çalıştı. Biz onun çok elverişli gördüğü o alana hiç girmedik. Sürecin nasıl geliştiğini hepiniz takip ettiniz. Şu anda bir yıldır hiçbir kanıt olmayan bomboş bir dosyaya konuşanlar, paylaşım yapanlar, adı geçen herkesi dahil edip orada bir hareketlilik yaratmaya çalışıyorlar.

Usulen zaten Lütfü Savaş’ın açtığı, açmaya çalıştığı dava süre yönünden reddedilmeye mahkum. Zira altı aydır bu işin süresi. Yani onun için zaman aşımına uğramış. Sayın Lütfü Savaş da altı ay içinde o başvuruyu yapamamasına bir gerekçe anlatıyorsa herhalde kendisi önce bizi tebrik edip, sonra takdir edip, sonra adaylık başvurusu yapıp bizim anketlere çok dikkatle bakarak ve kendisinin kazanabilmeye yakın adayımız olarak görüldüğü için aldığımız bütün eleştirilere, Lütfü Bey’e yöneltilen bütün öfkeye rağmen kendisini adaylaştırdığımız süreçte herhalde kurultaya itiraz edecek zamanı bulamadı. Bunu bir buçuk yıl sonra yapmaya çalıştı. Bu, AK Parti’nin muhalefeti meşgul etme stratejisinin bir parçasıdır. Bu stratejinin parçası olanlar da hangi bütünün parçası olduklarını kendileri değerlendirsinler. Benim bu konuda israf edebileceğim nefes bununla sınırlı.”