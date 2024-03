Özel'den CHP'nin reklamını yayınlamayan TRT'nin müdürüne: "Senin de fitil fitil burnundan getireceğim"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne’de düzenlenen mitingde; TRT’nin, CHP’nin hazırladığı reklam filmini yayınlamamasına tepki gösterdi. Özel, “AK Parti filmini teslim etmiş, ertesi gün yayına alıyorlar. Biz tekrar başvurduk. Bizim yayınımızı neden yapmıyorsunuz, dedik. ‘Mart ayı için rezervasyonumuz doldu’ dediler. Şimdi TRT’ye söylüyorum. Bunu yapan TRT Genel Müdürü. Er ya da geç Özgür Özel senin alnını karışlayacak. Bunlar bir bir kenara yazılır. CHP’liden vergiyi alıp TRT’ye veriyorsunuz. Parasıyla yayınlamıyorsunuz. TRT olarak devletin televizyonu AK Parti’yi, MHP’yi yayınlayacaksın, CHP’yi yayınlamıyorsun. Senin de sana o talimatı verenin de bunu burnundan fitil fitil getirmezsem benim de adım Özgür Özel değil, bunu böyle bilin” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne’deki Saraçlar Caddesi’nde miting düzenledi. Partisinin ildeki belediye başkan adayı Filiz Akın Gencan’a oy isteyen Özel, özetle şöyle konuştu:

“Ben geçen hafta Kırklareli’ndeydim. Konuşma yaparken dedim ki, ‘Ekonomi kötüye gidiyor. Paramız değer kaybediyor. Eskiden bizim paramız levadan değerliydi’. Şimdi dedim, 1 leva, 17 TL ediyor. Bugün kalktım, Edirne’ye geldim. Ben gelene kadar 1 leva, 18,5 TL olmuş. Emeklimiz yoğurt alırken, süt, peynir alırken zorlanıyor. Levayı bozduranlar burada mandıradan kilo kilo peyniri taşıyorlar. Öyle bir hâle geldi ki, elbette esnafımız alışveriş yapsın ama leva parayı bozdurup fileleri doldururken İrfan amcamın boynu bükük eve gitmesine yüreğimiz dayanmıyor.

“GERÇEK ENFLASYON YÜZDE 120”

Edirne bir emekli kenti. Meydanın hiç değilse yüzde 70’i emeklilerle dolu. Emeklilerden hemen hepsi en düşük emekli maaşı alıyorlar. 10 bin TL. Tayyip Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Yani bugünkü hesapla 26 bin liraydı. Bu Tayyip Erdoğan, her sene emekliye çeşitli oyunlar yapar. Örneğin bu sene enflasyon TÜİK’e göre yüzde 68. Gerçek enflasyon yüzde 120. Bu sene yüzde 120 enflasyon varken 7500 lirayı 10 bin lira yaptı. Yüzde 33. Bunu 20 yıldır emeklinin cebinden çala çala bugün en düşük emekli maaşı 0,59 asgari ücret. Asgari ücretin yüzde 59’u. Asgari ücret 17 bin lira. Emekli maaşı, Tayyip Bey’den önceki gibi olsa 26 bin lira olacakken 10 bin liraya düşmüş. O 10 bin lirayla geçinin diyorlar. Burada kuyumcu var. Yarın sabah gelin, sorun. 3 Kasım 2002, yani Tayyip Bey partisi iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı 10 bin lira. 2,5 çeyrek altın alıyor. Bir emekli, cebindeki bir çeyrek altını düşürse aklı çıkar. Dört döner Edirne’de, nerede düşürdüm diye. Bu Tayyip Bey bir emeklinin değil, her emeklinin cebinden bir altın değil 5,5 altın, 1 sefer değil her ay alıyor, emeklinin cebinden 5,5 altını Tayyip Erdoğan çalıyor. Ben bunu söylediğimde diyor ki, ‘Özgür Efendi emeklileri kışkırtıyor, aslında keyifleri yerinde’ diyor. Emeklinin keyfi yerinde değil. Emekli perişan, emekli aç, emekli yoksulluk çekiyor. Bu sadece maaştan kayıp.

“ERDOĞAN, EMEKLİDEN SANA OY YOK”

2015 seçimlerinde CHP ne dedi? ‘Her emekliye bayramda birer maaş ikramiye vereceğiz’ dedi. Yeri gelmişken analım, selamımızı söyleyelim. Kimin sayesinde alıyoruz bayram ikramiyesini, Kemal Kılıçdaroğlu’nun. O gün ‘Vermeyiz’ dediler, 7 Haziran’da seçimleri kaybedince 1 Kasım 2015’te, ‘Biz de vereceğiz’ dediler. 3 sene kulaklarının üstüne yattılar, sonra 2018’de seçime birkaç ay kala emekliye bin lira verdiler. 2021’e kadar bin, sonra 2 bin. Bu sene güya 5 yapacaktı, 3 bin lira yaptı. O beğenmediğimiz bin lira, 2018’de 24 kilo kıyma alıyordu. Bugün 3 bin lira ikramiye, 6 kilo dana kıymayı zor alıyor. 30 gün ramazan, oruç tutulacak. Ardından bayram yapılacak. Emeklinin mutfağından, evladının kursağından 18 kilo kıymayı bu iktidar 6 yıl içinde çaldı. Hakkımızı helal etmiyoruz. Bunun hesabını soracağız. Bir de bana diyor ki, ‘Emeklileri kışkırtıyor’. Emekliler, Tayyip Erdoğan’a diyorum ki, bir emekli kart verelim, içine 7 bin lirayı koyalım, aradaki farkı ödeyelim. O kartta elektrik, su, doğal gaza yüzde 25 ile 40 arasında indirim yapalım. Tayyip Bey, ‘Para yok’ diyor. ‘7 bin lira için 1,4 trilyon lazım’ dedi. 680 milyar lazım. Peki, bu 680 milyar nerede? Vallahi nerede, biliyor musunuz? İliç’teki maden ocağının vermesi gereken vergiyi affetmiş, 222 milyon. Beşli çetenin, yandaş müteahhidin, ultra zenginlerin, holdinglerin para kazanıp ödemeleri gereken vergiyi son anda Plan ve Bütçe Komisyonu’nda affedip vazgeçtikleri para, emeklilere yetecek para. Emeklilere soruyorum. Tayyip Bey beşli çetelere buluyor, size yok. Yabancı altın şirketine buluyor, size yok. Uçan saraya, yüzen saraya, yazlık, kışlık, bin odalı saraya para buluyor, size yok. Önümüzdeki seçimlerde Tayyip Bey’e oy var mı? Tayyip Bey, madem emekliye para yok, sana da bundan sonra emekliden oy yok.

“HERKESİN DERDİ AYNI”

Ramazan sofraları zeytinyağsız olmaz. Litresi geçen sene 126 liraydı, bu sene 342 lira. Geçen sene emekli maaşı 60 litre alırdı, bu sene 29 litre alıyor. Yarısını bile alamıyorsunuz. Geçen sene kuzu eti 266 liraydı, bu sene 605 lira. Geçen sene 28 kilo kuzu alınıyordu, bu sene 16 kilo alınıyor. 12 kilo kuzu eti kayıp ama madem Edirne’deyiz. Hesabı neye göre yapmak lazım? Ciğere göre yapmak lazım. Edirne ciğerinin geçen sene porsiyonu 80 liraydı. Bu sene olmuş 240 lira. Geçen sene emekli, maaşını aldığında 94 porsiyon ciğer parası ediyorken bu sene sadece 42 porsiyon ciğer parası ediyor. Bu hesabı Edirne’de yap, Antalya’da yap, Sinop’ta yap, fark etmiyor. Emekliyi de asgari ücretliyi de esnafı da herkesi ve özellikle çiftçileri bu hükümet perişan etti. 31 Mart seçimleri, bu hükümetten hesap sorma, onlara sarı kart gösterme, artık yeter canımı yakma deme seçimleri. Hükümete bu seçimde gerekli cevabı vereceğiz. Eğer siz kendinizden emin olursanız karşınızda hiçbir güç duramaz. 16 milyon emekli, 20 milyonun üzerinde gencimiz var, çalışanımız var. Herkesin derdi aynı ama gücünü göstermenin zamanı geldi çattı. Güç sizde. Gücünüzü gösterin, kullanın, bu hükümete artık yeter deyin.

“TRT GENEL MÜDÜRÜ, ÖZGÜR ÖZEL SENİN ALNINI KARIŞLAYACAK”

Bugün bu konuşmamızı belli televizyonlar yayınlıyor ama hepimizin vergisini verdiği, TRT payını ödediğimiz devletin resmi televizyonu TRT, bu mitingi yayınlamıyor. Önce şunu söyleyelim. TRT hepimizin, Cumhuriyetin kurumu, hepimizin göz bebeği çalışanları var. Sakın ola TRT’nin çalışanına bir şey demeyin. Onların da içi yanıyor. Bütün gün burada çalışıyor, yolluyor ama kullanmıyorlar. 1 Ocak’tan bugüne kadar TRT, Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP’nin yapmış olduğu yayınları 2 bin 562 dakika vermiş. Bizi 42 dakika vermiş. Onların, AK Parti’nin Ankara, İstanbul, İzmir adaylarını her gün 15’er dakika veriyor; bizim adaylarımızı daha bir dakika bile vermediler. Bu TRT, en son ne yaptı, biliyor musunuz? Hep beraber söylediğiniz ‘İşimiz Gücümüz Türkiye’ filmimizi 20 gün önce teslim ettik. Hukuk servisinde, 20 gün cevap vermediler. Her sorduğumuzda ‘İnceliyoruz’ dediler. Yahu filmde ne var? Barış Manço’nun şarkısı var, telif hakkı ödenmiş. Ekrem Başkan esnafın kepengini kaldırıyor. Mansur Başkan yoksulun veresiye defterini kapatıyor diye çağrı yapmış bir seçmenimiz, kapatmış, ona teşekkür ediyor. Cemil Başkan gençlerle gitar çalıyor akşam İzmir’de, kadınlar güvenle oturuyor. Tekirdağ’dan Candan Başkan bir sanayi şirketindeki kadın emekçileri ziyaret ediyor. Topuklu Efemiz, seradaki teyzelere sarılıyor. Bunda ne sakınca olabilir? AK Parti filmini teslim etmiş, ertesi gün yayına alıyorlar. Biz tekrar başvurduk. Bizim yayınımızı neden yapmıyorsunuz, dedik. ‘Mart ayı için rezervasyonumuz doldu’ dediler. Şimdi TRT’ye söylüyorum. Muhabirinin eline sağlık, emeğine sağlık ama bak benim elime bak. Bunu yapan TRT Genel Müdürü. Er ya da geç Özgür Özel senin alnını karışlayacak. Hadi verme bakalım. Hodri meydan. Bunlar bir bir kenara yazılır. Vicdanı olan herkese soruyorum. CHP’liden vergiyi alıp TRT’ye veriyorsunuz. Parasıyla yayınlamıyorsunuz. TRT olarak devletin televizyonu AK Parti’yi, MHP’yi yayınlayacaksın, CHP’yi yayınlamıyorsun. Senin de sana o talimatı verenin de bunu burnundan fitil fitil getirmezsem benim de adım Özgür Özel değil, bunu böyle bilin.”