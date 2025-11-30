Özel'den 'çizik' açıklaması: Üstü çizilen kimse yok; onlar da partinin yeni organlarında görev alacaklar

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu’nda üçüncü gününde devam ederken yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için oy verdi.

Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Özel, kurultayın ilk günü parti programının oylandığını anımsatarak, "Ardından Tüzük'te değişiklikler yaptık. Örneğin 60 kişi ile iktidar yürüyüşü yerine Parti Meclisi'nde sayıyı 80'e çıkardık ve birkaç daha olumlu değişiklikle tüzüğümüzü değiştirdik" dedi. Özel, şöyle devam etti:

"Dün Genel Başkanlık seçimi vardı. Daha önce söz verdiğimiz gibi tüzüğümüze koyduğumuz demokratik bir maddeyle mevcut genel başkanın imza toplayamayacağı, böylelikle aday olmak isteyen herkese 1370 delegenin imzasının açık olduğu bir süreci ortaya koyduk. Ama salondaki, delegelerdeki, tüm partideki birliğe, beraberliğe, dayanışmaya yönelik söylemlerle arkadaşlarımız Genel Başkanlığa adaylık iddiası koymadıklarını, Parti Meclisine aday olacaklarını söylediler. Dün 1333 oyla, geçerli oyların tümünü alarak parti tarihindeki en yüksek oyla bir başarı kazandık. Arkadaşlarımıza yaptığım teşekkür konuşmasında söylemiştim. Bu oyların 3'ünü bile şahsıma atılmış oy saymıyorum. Bu mücadele azmine, kararlılığına, birlik ve beraberlik talebine atılmış oylardır bunlar. Bu, yükümüzü daha da artırdı.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ İKTİDARA YÜRÜYEN, TÜRKİYE'Yİ YÖNETMEYE HAZIR BİR PARTİ"

Ardından da bugünkü çarşaf listeyle yapılan seçim noktasına geldik. Biz çarşaf listeden vazgeçmeyiz. Tabii ki birlikte çalışmaya niyetli olduğumuz arkadaşlarımızla ilgili bir öneri anahtar listemiz var. Geçmiş zamanlarda bu kurultay salonlarında hepimizin içinde olduğu, benim seçildiğim kurultayda da anahtar liste akşam vakitlerini bulup, oy kullanma gece saatlerinde sabahın 5'ine kadar sürüyordu. Ama bu kurultayda hep bir şeye dikkat etmeye çalıştık. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyen, Türkiye'yi yönetmeye hazır bir parti. Kurultayın ilk günden şu ana kadarki düzeniyle, söz verdiğimiz saatlerde başlayıp bitirdiğimiz şekilde, bugün de hedeflediğimiz saatin bir saat gecinde başladık ama birazdan oy verme işlemi 19.30 gibi bitecek.

Delegeleri sabahın erken saatlerine kadar burada yormadan, bu 7-8 bin kişinin birkaç saat geçirmesi için planlanmış salonun imkanlarını, şartlarını zorlamadan son derece hem demokratik hem insani şartlarda hem de zamanı iyi kullanan bir şekilde kurultayımızı tamamlamış olacağız. Ben hem bizi takip eden bütün arkadaşlarımıza, sizlere, basın mensuplarına hem 81 ilden gelen 1200 seçilmiş delegemize, doğal delegelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

"ÜSTÜ ÇİZİLEN KİMSE YOK, PARTİNİN YENİ ORGANLARINDA GÖREV ALACAKLAR"

Yarından itibaren yenilenen kadrolarıyla ki kadrolar mevcut 60 arkadaşımızdan 48'ini koruduğumuz, üzerine 32 yeni yol arkadaşımızla birlikte devam ettiğimiz, kimseyi dışlamadığımız, kimseye vefasızlık yapmadığımız, listede yer almayan arkadaşlar için bazı basın yayın organlarında 'şu kadarki 12 kişinin üstü çizildi.' O arkadaşlarımızın açıklamaları da ortadadır. Üstü çizilen kimse yok. Onlar da partinin yeni organlarında görev alacaklar, gölge kabinede görev alacaklar ya da bakan olmasalar bakan yardımcısı olacaklar, politika kurullarında görev yapacaklar ama kimsenin dışlanmadığı, Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisine mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili grubundan da çok ciddi katkıların yapıldığı bir süreçte grubumuz, Parti Meclisimiz, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizle birlikte çok güçlü bir kadroyla iktidar yürüyüşümüzü yarından itibaren başlatıyoruz. Türkiye'ye iyi gelecek bu.

"HER KONUDA EN KAPSAMLI ÇÖZÜM ÖNERİLERİYLE İKTİDAR HEDEFİNİ İFADE EDEN BİR CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NE TÜRKİYE HAZIR OLSUN"

Partideki bu güçlü birliktelik partimize, üyelerimize ve Türkiye'de bu iktidarın değiştirilmesini ümit eden herkese iyi geldi. Bundan sonra da hep birlikte iktidar yolunda yürüyeceğiz. Erken seçim talebimizi diri tutacağız. Bildiğimiz sorunları nasıl çözeceğimizi sokak sokak, mahalle mahalle, kapı kapı gezerek, köy köy gezerek Cumhuriyet Halk Partisi başaracak. Dün de söyledim, sokağa çıkan, meydanları dolduran, taşıran, kapıyı çalan, eve giren, sorunu ve çözümünü söyleyen, fabrikaları örgütleyen, işçileri örgütleyen, köylerde olan tarımla ilgili sorunları, hayvancılıkla ilgili sorunları nasıl çözeceğini anlatan ve Türkiye'nin dış politikasından güvenlik kaygılarına kadar her konuda en kapsamlı çözüm önerileriyle iktidar hedefini ifade eden bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne Türkiye hazır olsun. Bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyi gevşetmeden ama iktidara doğru yürüyüşün adımlarını hızlandırarak, daha sıklaştırarak devam edeceğiz.