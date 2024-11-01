Özel'den davayla ilgili ilk açıklama: Erdoğan'ın zoruna gitmiş, ne söylediğim ortada

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasını protesto etmek amacıyla yaptığı konuşma nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine dava açmasıyla ilgili konuştu.

Özel, "Erdoğan'ın zoruna gitmiş ne söylediğim ortada" dedi.

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