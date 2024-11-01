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Özel'den davayla ilgili ilk açıklama: Erdoğan'ın zoruna gitmiş, ne söylediğim ortada

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ın kendisine dava açmasıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Özel, "Erdoğan'ın zoruna gitmiş ne söylediğim ortada" dedi.

Güncel
  • 01.11.2024 20:58
  • Giriş: 01.11.2024 20:58
  • Güncelleme: 01.11.2024 21:03
Kaynak: Haber Merkezi
Özel'den davayla ilgili ilk açıklama: Erdoğan'ın zoruna gitmiş, ne söylediğim ortada
FOTOĞRAF: ANKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasını protesto etmek amacıyla yaptığı konuşma nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine dava açmasıyla ilgili konuştu.

Özel, "Erdoğan'ın zoruna gitmiş ne söylediğim ortada" dedi.

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