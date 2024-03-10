Özel'den DEM Parti yorumu: "DEM de iktidara kaybettirme stratejisinden vazgeçti"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “son seçimim” açıklamasını “‘Biliyorum yoksulsun ama bu son seçimim’ düşüncesiyle söylemiş olabilir” diye yorumladı. Özel, yerel seçimlere ilişkin; “DEM iktidara kaybettirme stratejisinden vazgeçti. Adaylarını çıkardılar” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TELE1'de Merdan Yanardağ, Murat Taylan ve Bilge Yurtdagülen’in sorularını yanıtladı. Özel’in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Bu seçim birkaç seçime benzetilebilir, üçüncü tur diyenler var. Belki şuradan ele almak lazım. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL’e bir anayasa değişikliği, bir referandum ve bir genel seçim sığdıran, yani kanlı bir girişimi araçsallaştıran bir akılla yönetiliyor Türkiye. OHAL şartlarında anayasa değiştiremezsiniz ama bizim anayasamız 1980’de askerler tarafından yazıldığı için böyle bir şey yok. Çünkü toplum sözleşmesi en özgür şekilde tartışılarak hazırlanıp ve oylanır. Siz anayasal hakları askıya alarak anayasayı tartışamazsınız. Kenan Evren bunu yaptı ama o anayasa ne kadar meşru tartışılır. 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı zaten bir anayasa değişikliği yapacaklardı. Buna benzer bir anayasa yapacaklardı daha demokratik olmayacaktı.

‘DENGEYİ KURACAĞIMIZI GÖRDÜLER, BİNBİR TEDBİR ALDILAR’

MHP’de yönetim değişecekti ama yargı eliyle o kongre iptal edildi. Bahçeli de onun diyet borcu olarak anayasa değişikliğine geçit verdi. Toplum sözleşmesi çiğnenerek toplum sözleşmesi yapıldı. Daha sonra bir baskın seçimle tek adam rejimi işgallik kazandı. Büyük bir kaybetmişlik duygusu vardı ama seçmen sandıkta dengeyi yerelden kurdu. CHP bir anda 11 büyükşehir yöneten bir parti oldu. Bu siyasete bir denge getirdi. Ve biz böyle genel seçime gittik. Kazanmamız gereken bir seçimi kaybettik. Recep Tayyip Erdoğan’ın hedefinin ne olduğunu biliyorduk. Ama hedefi çok daha ilerideydi 2019 yerel seçimi bunu engelledi. Seçmen yine umutsuzdu ama CHP seçimli bir kurultaya gitti ve yeni bir süreç başlattık. Şimdi yine seçimlere gidiyoruz. Şimdi seçmen yeniden bir denge kurulacak mı? Kuracağımızı gördüler ve bin bir tedbir aldılar. Recep Tayyip Erdoğan ittifakına sarıldı. Millet İttifakı bileşenleri gayretlerimize rağmen ittifaktan çekti. O gün HDP bugünkü DEM de iktidara kaybettirme stratejisinden vazgeçti. Adaylarını çıkardılar.

‘TRT 20 GÜNDÜR REKLAMIMIZI YAYINLAMIYOR’

Hepimiz vergi veriyoruz, TRT bununla çalışıyor. Kamu televizyonu TRT 20 gündür bizim reklamımızı yayınlamıyor. Barış Manço şarkısının olduğu, Ekrem başkanın esnafın kepenkini kapattığı, veresiye borcunu kapatan Mansur başkanın alkışlandığı bir reklam… ‘Hukuki inceleme’ diyorlar, AK Parti’nin filmini bir günde yayınladılar. Kamu yayıncısı parasıyla reklam yayınlamıyor. Korkunç bir süreçteyiz.

’31 MART ÖNEMLİ, ACI REÇETEYİ SİZE İÇİRECEKLER’

(İstanbul seçimleri genel seçim havasında mı geçiyor?) İstanbul böyle bir yönü var. Bir metropol, her şey burada. Erdoğan ‘İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder’ diyordu, ki az kalsın da kaybediyordu. Mitinglerimin ana konusu emekliler, emekçiler… Bu hükümet 1 Nisan’da ‘Herhangi bir ceza almadım’ derse yapacak hiçbir şey yok. Bir şey yapılacaksa bir gün önce yapılacak. O yüzden emekçileri, işçileri, emeklileri ve tüm yurttaşlarımıza söylüyorum 31 Mart günü önemli. Acı reçeteyi yandaşa, Beşli Çete’ye değil size içirecekler.

‘ERDOĞAN KAYBETTİĞİNİ ANDA BİR HAMLE YAPABİLİR’

Şu andaki trend lehimize görünüyor. Erdoğan kaybettiğini gördüğü anda bir hamle yapabilir. Zam yapacağım’ derse ‘Yap’ deriz, ‘Meclis’i aç’ derse ‘Aç’ deriz. Sonuçta emeklinin cebine girecek her para bizi memnun eder. Ama ben şu an böyle bir ihtimal görmüyorum açıkçası.

ERDOĞAN’IN ‘BU SON SEÇİMİM’ AÇIKLAMASI

Bizim durduğumuz yer belli. Recep Tayyip Erdoğan seçim kazanmak için gün oluyor Abdullah Öcalan’dan mektup okutuyor, gün oluyor Osman Öcalan’a kamera gönderiyor, gün oluyor MHP’ye gün oluyor HÜDA PAR’a gidiyor. Her şeyi yapıyor. Ondan sonra bana ‘Zübük’ diyor. Arkadaşlar ‘TDK sözlüğü yollayalım’ dedi, ben ‘Ayna yollayalım, Zübük kimmiş görsün’ dedim. Bugün söyledikleri çaresizliğini gösteriyor. Benle kavga etmek için can atıyor. Kimlik siyaseti ve kendini en rahat hissettiği konularda. Ben o kavgayı göze alıyorum ama emekli maaşları, çiftçiler üzerinden kavga ediyorum. Böyle olunca sinirleri bozuluyor. ‘Bu son seçimim’ dedi, bu ayrı bir şey. Onu konuşmak istiyor. Ben yoksulluğu, zamları konuşmak istiyorum. 2018’de, 2019’da, 2023’te de ‘Son seçimim’ dedi. Bu açıklamasının ‘Biliyorum yoksulsun ama bu son seçimim’ diye düşüncesiyle söylemiş olabilir.

‘ŞİMDİ CHP Mİ DEM’LENİYOR, ONLAR MI?’

2023’teki kullanışlı propagandasını kaybetmek istemiyor. Montaj videoları 14 Mayıs seçimine kadar hoyratça kullandılar. Bu yalan seçmenin bir kısmında iş gördü. İktidar medyasına maruz kalan seçmenler buna inandı. CHP bundan zarar gördü ve bunu devam ettirmek istiyor. Buna izin vermeyeceğiz. O ekonomide zam, zam, zam yapıyor. Bunlar konuşulmasın diye DEM, DEM, DEM diyor. Ben zammı dem vurmak istiyorum o DEM’e zam koymak istiyor. Biz bu oyuna da gelmeyiz. Kongremiz bitti, DEM Eş Genel Başkanları ayrı ayrı aradı, bir eş genel başkan ‘Yüz yüze de görüşmek isteriz’ dedi. Sonra baktık ki onların kurultayları bizden önce olmuş, ziyaretlerine gittim ve basın açıklaması yaptım. CHP her partiyle bayramlaşabilen tek parti. AKP ve MHP, DEM Parti ile bayramlaşmıyor. Peki Meclis’te ne oluyor. Sarılıyorlar. Dışarıda sahtekarlık yapıyorlar. Biri ‘İçeride bayramlaşmıyoruz’ desin, el sıkışıyorlar, sarılıyorlar, öpüşüyorlar. Ki bunlar benim gördüklerim, arkada ne oluyor bilmiyorum. Şimdi CHP mi DEM’leniyor, onlar mı?

‘TEMASLAR VAR AMA YÜZDE 1’İ GEÇMEZ’

Bizim ne İYİ Parti ne de diğer partilerle varılmış bir anlaşmamız yok. İYİ Parti ile denedik olmadı. Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi ile temaslarımız oldu. Temel Karamollaoğlu ile ‘Yerel örgütlere yetki verelim’ dedik. Belli yerlerde ufak temaslar var ama olması gerekenin yüzde 1’ini geçmez.

‘BALIKESİR İTTİFAKI KURACAKLAR’

Sayın Akşener’e ablasının taziyesinde Ahmet Akın’ın durumunu anlattım. Bir kez aradım ama bir yol alamadık. Ama geçen seçimde İYİ Parti çok istedik, Balıkesir’i verdik. İsmail Ok’u aday gösterdiler ve belediye AK Parti’ye geçti. Ahmet Akın 20 puan öndeydi. İsmail Ok sonra AK Parti’ye katıldı. Meral Hanım çok konuşuldu diye kızdı. Meral Hanım, Ahmet Akın’a ‘Bunlara değil ama sana bir borcum var’ demişti. Bu işi bilen herkesin vicdanına bıraktık. Bu işi artık Balıkesir’de halledecekler artık onlara bıraktık. Sandıkta Balıkesir İttifakı kuracaklar.

‘ÜÇ BÜYÜKŞEHİR RİSK YOK, ANKARA’DA YARIŞTI’

Hatay’da artık kafa kafayayız artık. Lütfü Savaş dediği gibi kendi trendini yükselterek devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir risk yok. Seçmene saygısızlık olmasın ama anket şirketlerinin dediği gibi Ankara’da büyükşehir belediye başkanlığı yarışı bitti. Mansur Yavaş rekor oyla geliyor. Yüzde 60’ı zorlar deniyor. Ankara’da yarış belediye meclisinde. Ankara’da inanılmaz bir ivmelenme. Baya iyi gidiyoruz. İstanbul’da KONDA’nın anketinde 7 puan öndeyiz. İzmir’de büyük bir değişim alevi yaktık. Genç adaylarımız var. İzmir’de İYİ Parti ve DEM Parti’nin adayları var, tabii ki bir oy kaybı olabilir. İlçeler için gönlümde bir rekor var. Keşke 30/30, 30/28 olsa. Büyükşehirde farkı açıyoruz. İzmir’in sokakları ‘İtirazımız duyuldu’ diyor. İzmir’de bu dönem hem seçimde hem yönetim devrim yapacağız.

‘EKREM İMAMOĞLU’NA DESTEK TALEBİ TUNÇ SOYER’DEN GELDİ’

CHP, Jandarma Komando Tugay’ı değil, herkes partiye zarar vermediği sürece istediğini söyleyebilir. Geçen gün Ekrem başkan beni aradı, Tunç başkanın (Soyer) arayarak birlikte çalışmak istediğini söyledi. Peki ‘İzmir’de çalışıyor, bir mahsuru olur mu’ dedi. ‘Bir mahsuru olmaz, İzmir’de de çalışacak inşallah’ dedi. Serzenişi haklı. Soyer bir önceki başkan Aziz Kocaoğlu’nun yerine geldi. Ve Soyer için topuyla tüfeğiyle çalıştı. Kendisine aday gösterilmemesine dair anketi gösterdim. Kendisine uluslararası bir görev teklif ettim. Kabul edemeyeceğini söyledi ve şimdi İstanbul’da. İstanbul’da kapılar açık, gelebilir. İzmir’de de üstüne düşeni yapmalı, öbür türlüsü doğru olmaz.

‘KİMSEYİ ‘DEĞİŞİM’ DEDİ DİYE ÖDÜLLENDİRMEDİM’

(‘Kemal Kılıçdaroğlu yanlıları tasfiye ediliyor’ iddiaları) Gerçeği yansıtmıyor. Bu bana sorulacak soru değil, kimseyi de ‘değişim’ dedi diye ödüllendirdim. Bizim partimizi Alevi-Sünni ayrımı olmaz. Alevi yurttaşlardan aldığım alkışı desteği Sünni yurttaşlardan almadım. Ben bunlarla meşgul değilim.

BURCU KÖKSAL AÇIKLAMASI: SÜRECİ DOĞRU VE SAKİN YÖNETTİK

Genel başkan belli bir sözü söylediğinde o iş orada biter. Burcu Köksal Afyon’da belediyeyi alıyor zaten esas telaş ondan. Benim düzeltme yapmam, Burcu Hanım da bir düzeltme yaptı. Bu da bir süreç. O beni düzeltmedi. Algıyla olgu yer değiştirdi. Ben bu ifadeleri siyaseten sorunlu buluyorum. O dedi ki ki bana ‘eş başkan’, ‘Bu belediyeyi DEM Parti’yle yöneteceksin’ diyorlar. ‘Ben belediyenin kapıları DEM hariç herkese açık’ dedim. Burcu milliyetçiliği hassasiyeti olan biri. Burcu’nun ‘DEM Parti’yle yöneteceksiniz’ sözünden kurtulmak için yaptığı bir iş. Süreci sakin ve doğru bir şekilde yönettik. Ekrem başkanla birkaç kez konuştuk. İBB Kürtlerin de bir belediyesi. Birçok ilde Kürtlerin desteği kritik. Bugün Ahmet Türk de ‘Ekrem başkanla genel başkanın tavrı sorunu çözdü’ dedi. Ben de Ahmet Türk gibi bir kanaat önderinden bunu duymuş olmaktan memnumum. Seçime giderken bir vekil, bir belediye kaybetmek, bir ayağının tökezlemesi hoş değildir. Benim de işim o.

‘EKREM İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMASI SERT BİR HÜKÜM İÇERİYOR’

(Ekrem İmamoğlu’nun ‘Ya başka bir parti bulacak ya başka bir iş’ açıklaması) Taahhütnameyi Burcu Köksal’dan önce konuşup kararlaştırdık. Belediye başkanları mal varlığını açıklayacak, kadınlara yönelik ayrımcılığın son bulması ve tüm vatandaşlara eşit davranacakları yönünde maddeler vardı. Bu taahhütnameyi Burcu Köksal da imzaladı. Ekrem başkanın açıklaması sert bir hüküm cümlesi içeriyor. Burcu Köksal’ın ilk açıklaması kabul edilemez. Bütün taraflarla konuştuk ve meseleyi hallettik. Burcu Köksal’ın bu açıklamadan sonra kimseye ayrımcılık yapmayacağını ve belediyenin kapısının herkese açık olacağını söylemesi bir özür niteliğinde. AK Partililer onu çıldırttı ama biz bu konuyu geride bıraktık. Yaşanmasaydı daha iyiydi. Ekrem İmamoğlu ‘Burcu Köksal özür dilesin’ diye aramadı. Burcu Hanım’ın bu düzeltme tweet’ini istedik. Meselede burada kapandı, gitti, sorun çözüldü.

‘MURAT KURUM’UN PERFORMANSI BİZİM İÇİN MEMNUNİYET VERİCİ’

Murat Kurum’un performansı bizim için memnuniyet verici. Böyle devam etmesini umuyorum.