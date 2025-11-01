Özel'den Erdoğan'a "İstanbul" yanıtı: Seçimi yenileyelim, hodri meydan!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda ismi Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Gazeteci Merdan Yanardağ ile de görüştüğünü Özel, TELE 1'e kayyum atanmasına ilişkin "Muhalif sesleri duyuran TELE 1'e resmen çöktüler" dedi. Özel, kayyum atanmasının amacının muhalefetin sesini kısmak olduğunu vurguladı. Özel, Yanardağ'ın haksız bir şekilde tutuklandığını söyledi.

Devamla CHP'li belediyelere yönelik oeprasyonlara dikkati çeken Özel, tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye iftira atılması yönünde müteahhitlere baskı uygulandığını ifade etti.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Özel, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul'un bir kez daha Fetret Devri yaşamasına razı olmadıklarına" ilişkin sözleri sorulan Özel, "İstanbul'u kimin yöneteceğine İstanbullu karar verir. Seçimlerde demokrasi tokadını yediler. Ekrem Başkan'ı türlü iftiralarla alıp buraya (Silivri) koydular. Gelin İstanbul seçimlerini yenileyelim. Sadece İstanbul değil her yerde yenileyelim. Kendine güveniyorsa hodri meydan!" diye konuştu.

Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davasında çıkan kararları değerlendiren Özel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un hala görevde olmasını eleştirerek sorumlu isimler hakkında işlem yapılmamasına tepki gösterdi.

Özel, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binaya ilişkin çalışmaları da takip ettiklerini bildirdi. Özel, "Binanın yanına Ulaştırma Bakanlığı'nın U'sunu koysunlar. Allah için söyleyelim bu belediye CHP'li belediye olsaydı şu anda belediye başkanı neredeydi? Bakan hala pişkin pişkin oturuyor" diye konuştu.