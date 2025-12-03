Özel'den Erdoğan'ın 'cellat' sözlerine sert tepki: "Senin iktidarında Taybet Ana'nın cenazesi 7 gün yerde kaldı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'cellat' sözlerine "Bundan 10 yıl önce senin iktidarında Taybet Ana'nın cenazesi 7 gün yerde kaldı. Kadınlar, o cenaze çürümesin diye üstüne beyaz bayrakla giderken ateş açıldığını hatırlamayacaksın" şeklinde yanıt verdi.

Özel, hafta sonu gerçekleşen CHP 39. Olağan Kurultayı'nın ardından ilk kez İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile diğer tutuklu belediye başkanları ve İBB çalışanları ile görüştü.

Ziyaretin ardından Silivri Cezaevi önünde açıklama yapan Özel, gündeme ilişkin dikkat çeken sözler sarf etti. İBB'ye yönelik hazırlanan iddianame hakkında konuşan Özel, "Buradaki insanların artık adalet beklentisi var. İddianame nihayet yazıldı. Hep söylediğim gibi, biz bu iddianameyi yargılanmak için değil yargılamak için bekliyorduk. Sayın Erdoğan'ın da arkasından çekildiği bir iddianame ile karşı karşıyayız. 15 gün önce burada söyledim. Bütün somutlukları gizli tanık ifadeleri" dedi.

İmamoğlu'nun gizli tanık nedeniyle tutuklandığını ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonra gizli tanığın ismini değiştirdiler. Senaryonun kimin oynadığının önemi yok ki, sen oyuncuyu değiştirebilirsin. Tanıklığın hakikat ile alakası yok, sipariş ile alakası var. Bu insan gerçekse olay değişir mi arkadaşlar. Dizi oyuncusu değiştirir gibi, bunları artık Çınar söylemiyor İlke söylüyor. Böyle şey olur mu, kim çıkacak bunu savunacak. Hadi sayın Erdoğan çıksın canlı yayında bunu tartışalım.

Bir an önce arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmasına ihtiyacımız var. Arkdaşlarımızın tutuksuz yargılanmasını bekliyoruz. Bu 'Ak toroslar' çetesine müdahale edilecek.

Gerçek olmayan bilgiyi alenen yayma suçundan gözaltı işlemi yapıyorsunuz. Yaz boyunca bütün yalan bilgileri her akşam televizyonda savunan kişiler sorguya dahi çağrılmıyor. Gerçek olmayan bilgiyi alenen yayma suçu bu değil mi?"

Erdoğan'ın 'cellat' sözleriyle ilgili soruya yanıt veren Özel, şunları söyledi:

"Bu tartışmadan Erdoğan’a ekmek çıkmaz. Sen tarihe geriler atıflar yapacak bundan on yıllar öncesine yüzyıllar öncesine doğru gidecek cumhuriyeti biz kurduk dediğimizde de o zaman tek parti vardı hepimizin dedesi oradaydı iyi Türkiye’yi kurtaran demokrasiyi kuran demokrasiyi getiren tek parti dedelerimiz oradaydı. Sonra tarihten bir husumet alanı bulup orayı kaşıyacak CHP yaptı senin deden neredeydi?

Çanakkale’de dedeler omuz omuza tarihten acılı husumet çıkarabilecek bir şeye atıf yapınca CHP tek başına nerede bu yoğurdun bolluğu. Millete 100 yıllık hatırlatmalar yaparak bir şeyler yapmaya çalışacaksın ondan sonra millete örneğin on yıl önce senin iktidarında Taybet Ana'nın cenazesinin yerde kaldığını yedi gün boyunca kadınların oraya giderken üzerine ateş açıldığını hatırlamayacaksın. Ya da bir milletvekilinin annesinin cenazesine o cenazeyi burada tutmayız diye saldırıldığını defnemeye izin verilmemesi senin döneminde olduğunu senin bakanların da bu duruma sessiz kaldığını görmeyeceksin. Millet bilmiyor mu?

"BU SAMİMİYETSİZLİGİ MİLLET GÖRÜR BİLİR"

Sadece seni başkan yaptırmayacağız dedi diye dokuz yıldır bir vatan evladı gidiyor orada yatıyor suçu ne? Sana demiş ki seni başkan yaptırmayacağız… Ben hiçbir partinin aktörlerinin arasına girmeyi arasına girmem öyle bir şey yapmam yapmıyorum. Ama rejime şeytan değiştirenler muhataplıkta aktör değiştirenler bu samimiyetsizligi millet görür bilir.

Benim orada soyledigim baskı dönemleri zulümler ve bu baskıyla bağlılık yaratma meselesi bugün Türkiye’de önemli miktar muhalif seçmen de bir duygudurum bozukluğu yaratıyor. Zaten bunun doğru olduğunu bildikleri için bugün çıkmış Erdoğan onun üstünden bir şeyler yapmaya devşirmeye çalışıyor. Ben barış sürecine ben müzakereye ben komisyona ben bu işin hallolmasına sayın bahçeli’nin terörsüz Türkiye beklentisini CHP’nin terörsüz ve demokratik Türkiye mücadelesine komisyonda demokrasi adının yer almasını hepsine değer veriyorum. Ve ortaya cesaret koyuyorum.

"TAYYİP BEY’E BURADAN EKMEK ÇIKMAZ"

Durmamız gereken yerde duruyoruz efendim bir ziyarete gidilmemiş diye CHP kendi kararını verdi arkadaşlar herkes kendi kararını savunsun son kararı millet verir. Ama CHP önerdiği komisyonda duruyor çözümün tarafında duruyor. Bugüne kadar 9 yıl boyunca bir siyasi partinin iki Eş Genel başkanını hapiste tutacaksın ondan sonra da halen daha kararları uygulamayacaksın halen daha kayyumlar yönetiyor seçtikleri değil Kürtlerin sonra da efendim CHP cellat tarifi falan yapacaksın. Diğer tartışmayı düğün sonlandırdık hep beraber Tayyip Bey’e buradan ekmek çıkmaz ama buradan ekmek çıkarmaya çalışırsa siyasetten çok aç kalır daha geçti o dönemler.

Kendini anlat kendini işit herkes inansın yok öyle bir şey kardeşim. Ahlaki psikolojik üstünlük CHP’dedir birleşik bir muhalefettedir iktidar değişimi için geri sayım vardır. Hiç bunun üzerinde daha bugün gördüm grup toplantısını ekonomiyi düzelteceğiz bilmem ne yapacağız da bir tek şey demedi biraz daha sıkın dişinizi… Bir mahcubiyet bir kendini anlatma ihtiyacı. Hafta sonunun mesajını Cumhuriyet Halk Partisi‘ndeki dinamizmi kenetlenmeyi bütünleşmeyi ve milletin bundan duyduğu heyecanı gördü moralı bozuk."