Özel'den Erdoğan'ın 'emekli zammı için 680 milyar lazım' sözlerine yanıt

CHP lideri Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Emeklilere zam yapmam için 680 milyar para lazım" sözlerine "Geçen sene Erdoğan'ın büyük şirketlerden affettiği vergi 666 milyar. Ben olsam, emekliye verirdim" şeklinde yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli aylığıyla ilgili "Emeklilere zam yapmam için 680 milyar para lazım" diyen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Özel, bugün Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Sabah isimli programa konuk oldu.

CHP iktidarında emekliler için yapılacaklara değinen Özel, "İlk seçim vaadi olarak, emekli maaşını asgari ücretin altında bırakmayacağız" dedi.

Emeklilerin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye CHP iktidara geldiğinde ne olacak, adaletli vergi sistemi olacak vergide reform olacak, vergide devrim olacak. Çok net söylüyorum. Bugün Türkiye’de toplanan vergi 100 lira bunun 65 lirası normal vergi değil dolaylı yollardan alınan vergi. Yani benzin istasyonuna giren fabrikatörde aynı vergiyi veriyor. Asgari ücret alan da aynı vergiyi veriyor. Süt alan kişi işsizse de aynı vergiyi veriyor Türkiye’nin en zengin iş insanıysa da aynı vergiyi veriyor. Elektrik de su da telefonda bunlar dolaylı vergi. Bu dolaylı vergi asla yüzde 65 olacak vergi değil bunu değiştireceğiz."

Özel, Tayyip Erdoğan'ın emekliye zamla ilgili söylediği "17 bin lira yapmam için 680 milyar para lazım" sözlerine yanıt verdi.

İktidarın emekliye yapacağı zammı zengin müteahhitlere verdiğini söyleyen Özel, şunları ifade etti:

"Asgari ücret 17 bin 200 lira bugün. Emekli aylığı bunun altına düşemeyecek. Devlet de o ödemeyi yapacak.Çünkü manav işletiyor adam köşede. Yanında eleman çalıştırıyor. 15 bin lira verse, devlet tepesine binip canını okuyor onun. "Neden 17 bin lira vermedin" diye. Sebep; "15 bin ile geçinilir mi kardeşim" diyor. "Bunun bir alt sınırı var" diyor. Devlet kendi emeklisine bunu yapmıyor. Bu bir zorluk. Erdoğan dedi ki, "17 bin lira yapmam için 680 milyar para lazım." Burada bir standart cevap lazım. Cevabı söyleyeyim. O para var. Örneğin geçen sene Erdoğan'ın teşvik adı altında, esnafın falan değil çok büyüklerden affettiği toplam vergi 666 milyar lira. O para var, bu bir tercih. Erdoğan, bugünkü hükümet o parayı zengin müteahhitlere verdi, krizi aşsınlar diye. Ben olsam emekliye verirdim."