Özel'den eski cumhurbaşkanları ve eski CHP genel başkanlarına telefon

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül ile eski CHP Genel Başkanlarının yeni yıllarını kutladı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, önceki Cumhurbaşkanları Sezer ve Gül ile eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı telefonla arayarak yeni yıllarını tebrik etti.

Özel, görüşmelerinde 2025'in sağlık, huzur, refah ve barış getirmesini diledi.