Özel'den Eskişehir mitingine çağrı: Yarın Eskişehir'de toprağımıza, geleceğimize sahip çıkıyoruz!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD Başkanı Donald Trump'ın göz diktiği nadir toprak elementleri vurgusuyla Eskişehir mitingine çağrı yaptı.

Özgür Özel'in sosyal medya hesabından yaptığı çağrı şöyle:

Türkiye’nin toprağında geleceğin teknolojileri yatıyor: Nadir toprak elementleri.

Bu stratejik zenginliklerimiz Trump'la pazarlık masasında değil, bilimin ve kamunun hizmetinde olmalı.

Çünkü yeraltı kaynaklarının bağımsızlığı, ülkenin bağımsızlığıdır!

Yarın Eskişehir'de toprağımıza, geleceğimize sahip çıkıyoruz!

26 Ekim Pazar | 16.00 | Cumhuriyet Meydanı Tepebaşı