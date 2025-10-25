Giriş / Abone Ol
Özel'den Eskişehir mitingine çağrı: Yarın Eskişehir'de toprağımıza, geleceğimize sahip çıkıyoruz!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trump'ın göz diktiği nadir toprak elementleri vurgusuyla Eskişehir mitingine çağrı yaptı.

Güncel
  • 25.10.2025 22:59
  • Giriş: 25.10.2025 22:59
  • Güncelleme: 25.10.2025 23:06
Kaynak: Haber Merkezi
FOTOĞRAF: AA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD Başkanı Donald Trump'ın göz diktiği nadir toprak elementleri vurgusuyla Eskişehir mitingine çağrı yaptı.

Özgür Özel'in sosyal medya hesabından yaptığı çağrı şöyle:

Türkiye’nin toprağında geleceğin teknolojileri yatıyor: Nadir toprak elementleri.

Bu stratejik zenginliklerimiz Trump'la pazarlık masasında değil, bilimin ve kamunun hizmetinde olmalı.

Çünkü yeraltı kaynaklarının bağımsızlığı, ülkenin bağımsızlığıdır!

Yarın Eskişehir'de toprağımıza, geleceğimize sahip çıkıyoruz!

26 Ekim Pazar | 16.00 | Cumhuriyet Meydanı Tepebaşı

