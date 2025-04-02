Özel'den Hisarcıklıoğlu'na boykot yanıtı: "Temsil ettiğin kurumu iktidarın emrine vermen üyelerini kahrediyor"

Boykotu eleştirerek "Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır" diyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yanıt geldi.

Özel, Hisarcıklıoğlu'na "Koskoca kurumu düşürdüğün hale bak. Attığın tweeti yorumlara açacak cesaretin yok, neden, kimden korkuyorsun?" dedi.

Özel'in Hisarcıklıoğlu'nun postunu alıntılayarak verdiği yanıtı şöyle:

"Başkan; Yatırım yapanla, istihdam sağlayanla derdimiz yok. Şirketleri siyasi tartışma içine sokan da yok. Sen bu yorumla kime hizmet ediyorsun? Temsil ettiğin kurumu iktidarın emrine vermen üyelerini kahrediyor. Koskoca kurumu düşürdüğün hale bak. Attığın tweeti yorumlara açacak cesaretin yok, neden, kimden korkuyorsun? Sen sözde gücünü nereden alıyorsun? Biz senin Birliğinde senden güçlüyüz. Üyelerinin önemli bir çoğunluğu bizimle. Çünkü ahlaki üstünlük bizde. Çünkü biz haklıyız. Üyelerin de haklının yanında zulmün karşısında. Sen neredesin? Biz haklının yanındayız. Biz kazanacağız. Sen ve senin anlayışın kaybedecek…"

Başkan;

Yatırım yapanla, istihdam sağlayanla derdimiz yok.

Şirketleri siyasi tartışma içine sokan da yok.

Sen bu yorumla kime hizmet ediyorsun?



Temsil ettiğin kurumu iktidarın emrine vermen üyelerini kahrediyor.



Koskoca kurumu düşürdüğün hale bak. Attığın tweeti yorumlara… https://t.co/5lpDl3PXET — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 1, 2025

HİSARCIKLIOĞLU NE DEMİŞTİ?

Boykot söyleminin etkili olmasının ardından sosyal medyadan açıklama yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimizin hedef haline getirilmesi ve boykot çağrıları yanlıştır. Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır" demişti.

Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimizin hedef haline getirilmesi ve boykot çağrıları yanlıştır. Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır.

— Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) April 1, 2025