Özel'den 'iddianame' açıklaması: Bu bir iddianame değil, darbecilerin siyasete yönelik bir muhtırasıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda belediye başkanı ve CHP'linin tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında hazırlanan "İBB iddianamesi"ne ilişkin açıklama yaptı. Davanın hukuki olmadığını, siyasi olduğunu ifade eden Özel, iddianameye dair "Amacı son seçimlerin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi‘ni durdurmak ve Cumhurbaşkanı adayını engellemektir" dedi. Özel Özel, "Bu bir iddianame değil, darbecilerin siyasete yönelik bir muhtırasıdır" ifadelerini kullandı.

"PARTİMİZİ EN SON KENAN EVREN KAPATMAYA KALKTI"

İddianamede CHP’nin Anayasa’nın 68. ve 69. maddeleri ile Siyasi Partiler Kanunu’nun 101 ve devamı maddeleri kapsamında değerlendirilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirim yapıldığı ifade edildi. İddianamede "Anayasa Mahkemesi'nce partinin kapatılması veya devlet yardımından mahrum bırakılması yaptırımının uygulanabileceğini öngörmektedir" bilgisine yer verildi.

Bu konuya atıfta bulunan Özel, "Partimizi en son 12 Eylül’de Kenan Evren kapatmaya kalktı, milletimizle birlikte yeniden açtık. Evren’in milletimizin gönlündeki yeri de siyasi tarihimize geçiş şekli de bellidir" dedi.

Özel, açıklamasını "Atatürk’ün partisi milletimize emanettir" diye tamamladı.

ÖZEL'İN AÇIKLAMASININ TAM METNİ: ATATÜRK’ÜN PARTİSİ MİLLETİMİZE EMANETTİR

CHP Genel Başkanı Özel'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Halkımız;

Bilindiği gibi 19 Mart’ta ülkemizde bir sivil darbe yaşandı. Darbeciler bu kez, tankla ya da postalla değil, yargı cübbeleriyle geldiler.

Seçimle gelen ancak seçimle gitmek istemeyen bir avuç insan, korktukları rakiplerini hapse atarak, Türkiye’yi büyük bir siyasi ve ekonomik krizin karanlığına sürüklediler.

Aradan geçen 237 günde, aziz milletimizle birlikte büyük bir hukuksuzluğun her saatine tanıklık ettik. Bugün çıkan iddianame ise herkesin bildiği gerçeği bir kez daha ilan etti.

Bu dava hukuki değildir, tamamen siyasidir. Amacı son seçimlerin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi‘ni durdurmak ve Cumhurbaşkanı adayını engellemektir.

Darbeciler bugün, tapusu Mustafa Kemal Atatürk’e kayıtlı olan, Türkiye’nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisinin kapatılmasını talep edecek kadar şuurlarını kaybettiler.

Anayasa’nın siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin maddelerini hatırlatarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunulması meselenin İBB’ye yönelik bir soruşturma olmadığının kanıtıdır. Bugün yaşananlar demokratik siyasete ve gelecek seçimlerin sonuçlarına yargı eliyle müdahalenin suç üstü halidir.

Bu bir iddianame değil, darbecilerin siyasete yönelik bir muhtırasıdır.

Yaşadığımız kötülüklerin sebebi asla “hukuki” değildir, bir kişinin siyasi ihtiraslarından ibarettir.

Partimizi en son 12 Eylül’de Kenan Evren kapatmaya kalktı, milletimizle birlikte yeniden açtık. Evren’in milletimizin gönlündeki yeri de siyasi tarihimize geçiş şekli de bellidir.

Biz, geçmişte çok bedel ödedik, bugün de ödüyoruz ve ödeyeceğiz.

Ama millete inanmaktan ve güvenmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz.

Atatürk’ün partisi milletimize emanettir."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, bugün saat 14.30'da gazetecilerle bir araya geldi. Gürlek, İBB iddianamesinin tamamlandığını söyledi. 3 bin 900 sayfalık iddianamede doğrudan 4 farklı suçlama yöneltilen CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu için toplam 2 bin 430 yıla kadar hapis istendi. Gürlek, "Ekrem İmamoğlu örgüt yöneticisi olduğu için diğer kişilerin suçlarından da sorumlu tutuluyor" ifadesini kullandı. İddianame, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İddianamede Ekrem İmamoğlu'nun "CHP'yi ele geçirmek" ve "Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi için fon oluşturma amacıyla" örgüt kurduğu iddia edildi.

Savcılık, "örgütün", 2015 yılında İmamoğlu tarafından Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kurulduğunu; 2019 yerel seçimlerinde "elde edilen maddi menfaatin kullanıldığını" ileri sürdü.

15 gizli tanığın ifadesini içeren, 7 ayrı bölümden oluşan 3 bin 900 sayfalık iddianamede toplam 402 isim "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede "10 yıllık süreçte 160 milyar liralık kamu zararı oluştuğu" öne sürüldü.

Öte yandan iddianamenin girişinde, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatır şekilde "ahtapotun kolları gibi" ifadesinin kullanılması dikkat çekti.