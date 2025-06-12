Özel'den iktidara GOP tepkisi: Aynı durumdayken aday çıkaran Özgür Özel namerttir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da açıklamalarda bulundu.

Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için yapılan taziye ziyaretlerini anlatan Özel, "1.5 yılda bütün Manisalıların gönlünü fethetti. Bütün Türkiye onu sahiplendi ve gözyaşlarıyla uğurladı. Bugün taziyemizin son günündeyiz. 5-6 saati bulan bir taziye alıyoruz. On binlerce Manisalı geliyor, dün Trabzon'dan bile gelen vardı" diye konuştu.

"ADALET BAKANI KAPSAMLI BİR AÇIKLAMA YAPTI"

Zeyrek'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki kişinin serbest bırakılmasına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştüklerini anlatan Özgür Özel, "Adalet Bakanı taziye heyetini aradı, kapsamlı bir açıklama yaptı. Savcıların en iyi şekilde nerede ne hata ne kusur varsa ve kimin suçu varsa cezalandırılacağına inanıyoruz. Takip ediyor olacağız" dedi.

CAFER MAHİROĞLU AÇIKLAMASI

Özel, gündeme ilişkin soruları da cevapladı. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarılmasının, muhalefetin sesini duyurabildiği mecraların kısıtlanması anlamına geldiğini vurgulayan Özel, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Çok siyasî bir şey söylemek istemem ama mesele, bir tane Aziz İhsan Aktaş diye suç örgütü lideri var savcılığın tarifine göre. 2 günde 5 sayfa ifade vermiş. İfadesinde herkese kara çalmış ve suç örgütü liderini serbest bırakmışlar. O çıkıyor, iftira attıklarına soruşturma başlatıyorlar. Aziz İhsan Aktaş’ın ifadesi “Anladığım kadarıyla” diye başlıyor. Bunun üzerinden yakalama kararı olacak iş değil. Burada mesele Cafer Mahiroğlu’nun, muhalefetin sesini duyurabildiği Halk TV’nin sahibi. Doğrudan basına, medyaya ve muhalefete yönelik bir saldırı bu. Savcılığa, soruşturmaya yapılan eleştirilerin susturulması yaklaşımı olarak görüyoruz. Buna millet geçit vermez."

Özel, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı ve bugün ertelenen 'bilirkişi' davasına yönelik soruyu da yanıtladı. Duruşma salonunun 1 gün kala değiştirilmesine tepki gösteren Özel, İmamoğlu'nun ve avukatlarının duruşmaya katılmama kararını doğu bulduğunu ifade etti:

"Ekrem Başkanın duruşmasının yer değiştirilmesi adeta savcılığın şımarıkça bir davranışı. Aylar önce verilen gün ve duruşma yerinin saati 1 gün kala değiştiriliyor. İtiraz edilen mahkeme bizi haklı görür diye duruşma yerini saatler kala değiştiriyorlar. Ekrem Başkanın avukatları da bunu gündemde tutmak için doğru bir karar almışlar duruşmaya katılmayarak."

ERDOĞAN'A GOP TEPKİSİ

Özel, CHP'li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin İBB operasyonunda tutuklanmasının ardından belediye meclisinin başkan vekili olarak AKP'li bir ismi seçmesini de eleştirdi. Özel, şunları söyledi:

"Biz tutuklamaya itirazı bekliyoruz olumlu olsun diye. Belki 1-2 ay sonra çıkacak. GOP’ta iki sandık var, biri belediye başkanına diğeri belediye meclisine karar veriyor. Belediye AK Parti’ye geçmedi. Belediye Başkanı CHP’liydi hâlâ öyle. O yokken vekil seçtiler. Burada doğrusu, AK Partili üyelerin CHP’li birinin seçilmesine izin vermesiydi. Belki de 2 gün sonra itirazla çıkacak ve tekrar koltuğuna oturacak. Yarın bir gün AK Parti’ye öyle bir şey olsa görün Özgür Özel ne yapıyor. Burada Hakan’a vekil seçiyoruz onun vekili neden AK Partili olsun?"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama telefonunu da eleştiren Özel, "Sayın Erdoğan arıyor ve kutluyor. Hakan’ı yargılayan mahkemenin savcıları, cumhurbaşkanının GOP vekilini arayıp kutladığı yerde Hakan’ı nasıl serbest bırakacaklar? Geçmişin mağduru olan bir siyasetçinin bugünün zalimi, böyle hataları yapmaması gerekir. Ne kendisine, ne Türkiye'ye, ne demokrasiye faydası var. AK Partili bir belediye başkanının yerine vekil seçilecek olsun, aday çıkaran Özgür Özel namerttir. Çıkarmam. Çıkarmamak lazım. Bence kanun da yanlış zaten. Yani böyle olunca hemen 60 gün sonra soralım yine millete. Niye içeriden yapıyoruz, dışarıdan yapıyoruz bilmem ne?" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın dün görülen ve 17 Haziran'a ertelenen davasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Özel, "Ümit Özdağ’ın son davasında vardım, burada da bulunmak istiyordum ancak cenazelerden dolayı olmadı. Ümit ediyorum 5 gün sonra hak ettiği şekilde beraat eder. Bir önceki duruşmada da bütün iddiaları çürüten bir savunma yapmıştı. 1 gün bile tutuklu kalması kabul edilebilir bir şey değil. Taziye ziyaretlerinin ardından planlayabilirsek ben de bir sonraki duruşmada bulunmak istiyorum" dedi.